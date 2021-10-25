美印太協調員：拜登政府仍致力於確保美中競爭不轉向對抗

美國國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾(Kurt Campbell) 10月25日在出席活動時表示，拜登政府仍然致力於採取必要的步驟，以確保美中競爭不會轉向對抗。

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坎貝爾周一在參加《日經亞洲》舉行的“日經虛擬全球論壇”上說，“我們正試圖向中國對話者明確闡述，美中關係未來的主導模式將是競爭。” 他說，“拜登政府仍然致力於採取必要的步驟，以確保競爭不會轉向對抗”。他補充說，至關重要的是，超級大國間要努力建立信任，並確保他們擁有在危機中進行溝通的能力。

坎貝爾強調，需要“確保美中的交往符合......印太地區其他國家的利益。” 他建議美國應繼續將其戰略重點從中東和南亞轉移到印太地區。但他解釋說，美國國內政治將對此產生影響。

坎貝爾指出，“如果美國要繼續在印太地區發揮實質性的動態作用，那麼我們必須在國內進行適當的投資。”他並列舉了將促成美國技術創新的基礎設施法案，並強調說 “其他競爭領域將是至關重要的”。

坎貝爾說，關注美國國內的政治議程還包括兩黨的接觸。他談到，“我工作的很大一部分是與共和黨的朋友和同事聯繫，談論那些坦率地促使美國人更加團結而不是分裂的問題；這些問題與印太地區未來的挑戰和機遇有關。”