杜伊斯堡：《習近平傳》推介朗誦會還是會舉行

據德國N-TV電視台報道，取消《習近平傳》讀書會在德國引起了強烈批評。杜伊斯堡-埃森大學孔子學院臨時取消了周三的習近平傳推介朗誦會，顯然是因為受到了來自中國的壓力。但朗誦會現在還是會舉行，只是換了舉辦方。

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杜伊斯堡-埃森大學發言人表示，在線朗誦會將按計畫在周三晚上舉行。但不是由杜伊斯堡-埃森大學孔院，而是由該大學的東亞學院來舉辦。大學會將參加朗誦會的鏈接公布在大學網站上。

不過，漢諾威大學發言人表示，漢諾威不會在周三晚上舉行朗誦會，但正在與出版商商談新的推介朗誦會日期。此前，原計畫周三在杜伊斯堡和漢諾威孔院同時舉行的習近平傳在線推介朗誦會被取消，起因都是受到來自中國的壓力。

杜伊斯堡孔院三位院長之一Markus Taube 說：“我們在武漢的合作大學向我們友好地表明，他們不覺得我們舉辦這個活動是個好主意。”中方這一干涉引起了尖銳批評。杜伊斯堡大學校長Ulrich Radtke周一在一份聲明中表示：“研究和教學自由是不容商量的。”

德文書《習近平 ——世界上最有權勢的人》一書的作者是德國《世界報》發行人斯特凡奧斯特（Stefan Aust）和《星星》周刊記者阿德里安蓋格斯(Adrian Geiges)。據慕尼黑Piper出版社消息，該傳記已於7月1日出版。杜伊斯堡大學發言人表示，取消在杜伊斯堡的讀書會是中國在杜伊斯堡施加影響力的第一起案例。

作者之一蓋格斯向北德廣播電台透露說，中國施壓不是因為書中可能帶有批評性內容，而是因為觸及對習近平的個人崇拜。人們不允許把他當平常人來對他評頭論足。對習近平的個人崇拜在中國已經存在很長時間。現在，這一崇拜顯然也應該擴展到德國。

西德廣播電台報道說，孔院早就受到批評。他們本應在國外傳播中國的文化和語言。但批評家們指責孔院從事間諜活動和施加政治影響。因此，歐洲多個大學終止了和孔院的合作。