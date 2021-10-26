美參議員克魯茲將特例不阻礙對新任駐華大使任命確認

據彭博社10月25日引述一位消息人士的話說，美國參議院共和黨籍參議員特德·克魯茲（Ted Cruz）將不會阻撓由總統拜登提名的新任駐華大使人選尼古拉斯·伯恩斯（Nicolas Burns）的提名。由於克魯茲對拜登政府就俄羅斯“北溪二號”輸油管道和在“伊朗核協議”等問題的決定不滿，他被指在過去數月中一直在拖延美國新任駐外使節在參議院的確認程序。

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報導提及，克魯茲利用參議院的程序來延緩對拜登政府的二十多個對外使節提名人的確認，這激怒了拜登行政當局官員。他們批評克魯茲正在削弱美國的外交和國家安全。在伯恩斯上周的確認聽證會上，克魯茲對北京的政策作出了一些否定性的陳述，但基本上沒有批評伯恩斯。

克魯茲當時說，“我一直認為中國是（接下來）這個世紀對美國構成的唯一最大地緣政治威脅。他說，“在許多領域，我們都在對抗中國，其中一個最重要的領域是台灣。而且我擔心，對我們的台灣盟友的威脅正在變得尖銳。”

報導指，沒有克魯茲的程序阻撓，伯恩斯儘快擔任新任美國駐華大使的機會更大。他是一位長期的外交官，曾擔任美國駐北約和希臘大使，贏得了參議院外交關係委員會中兩黨支持。該委員會尚未對他駐華大使的提名進行表決，然後將提交參議院進行最終確認。

據悉，接下來對伯恩斯的大使確認程序也並非毫無障礙。來自密蘇里州的共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）此前曾表示，他將試圖延緩拜登的所有提名，直到國務卿布林肯（Antony Blinken）因阿富汗撤離等問題辭職。霍利的辦公室沒有立即評論伯恩斯是否可能成為這一主張的例外。克魯茲辦公室的官員沒有立即回應評論請求。

雖然克魯茲通過程序性舉措阻止了參議院確認大多數被提名美國駐外大使的進展，以抗議拜登政府的一系列政策，包括不制裁參與從俄羅斯到德國的“北溪2號”管道的主要官員的決定。然而，他在最近幾周解除了對幾個被提名人的擱置，包括唐納德·盧（Donald Lu）作為負責南亞和中亞事務的助理國務卿，這個地區包括阿富汗。