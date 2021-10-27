歐盟貿易專員：重振與美國的合作比以往任何時候都更加重要

歐盟委員會執行副主席、貿易專員東布羅夫斯基（Valdis Dombrovskis）10月26日向歐洲議會國際貿易委員會表示，“跨大西洋關係的地緣戰略重要性是非常清楚的。”他說，“事實上，在這個全球挑戰和地緣政治轉變不斷升級的時代，重振我們與美國的合作比以往任何時候都更加重要。”

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東布羅夫斯基斯和歐委會執行副主席、競爭事務專員維斯塔格（Margrethe Vestager）日前代表歐盟參加了首屆美歐貿易和技術委員會（TTC）會議。就會議成果，他向歐洲議會議員們介紹稱，“請允許我說，我歡迎有這個機會與維斯塔格執行副主席一起直接向你們彙報首屆美歐貿易和技術委員會的情況。我隨時準備回答與歐盟-美國貿易議程有關的其他問題。”東布羅夫斯基斯強調，“跨大西洋關係的地緣戰略的重要性是非常清楚的。”他補充說，“的確，在這個全球挑戰升級和地緣政治轉變的時代，重振我們與美國的合作比以往任何時候都更加重要。”

東布羅夫斯基斯說，“自從我在12個多月前擔任貿易專員以來，這一直是一個關鍵的優先事項。”他介紹稱，“歐盟委員會在去年12月公布了一項新的跨大西洋議程的建議。在這一工作計畫的基礎上，我們已經取得了一些重要的突破，包括在6月的歐盟-美國峰會上擱置了空客-波音的爭端。”他指出，“現在，隨着上個月美歐貿易與技術委員會第一次會議的召開，我們已經邁出了下一步，我相信這是朝着正確方向邁出的極其重要的一步。”

東布羅夫斯基斯說，“在概述美歐貿易和技術委員會會議的細節之前，請允許我說，維斯塔格執行副主席和我感謝這個委員會對實現我提到的與美國的所有進展的大力支持。”他說，“跨大西洋貿易和投資關係仍然是全球繁榮的引擎，我們希望這個引擎在全球範圍內做得更多，現在和未來的幾十年。該委員會有一個廣泛的任務。它給了我們真正的機會。”

東布羅夫斯基斯指出，“美歐貿易和技術委員會的一個關鍵方面將是促進歐盟和美國在與新興技術相關的貿易和投資方面的合作；在商品和服務領域，並應對共同的挑戰。”他說，“這個新的合作途徑向世界發出了一個強有力的信息，即歐盟和美國已經準備好在制定21世紀的標準和規則方面發揮領導作用，這個委員會將圍繞關鍵問題建立共同的理解，並幫助我們放大我們的力量。”

東布羅夫斯基斯說，“正如你們從匹茲堡聲明中看到的那樣，10個美歐貿易和技術委員會工作組將處理至關重要的共同優先事項，如出口管制和外國投資篩選。它們還將探討關鍵和新興的技術標準，包括與人工智能、氣候和清潔技術有關的標準，它們還將解決供應鏈的復原力問題，包括半導體。”他補充說，“正如我所說，美歐貿易和技術委員會還將使我們能夠在共同的全球貿易問題上更好地合作。”

東布羅夫斯基斯說，“這包括討論非市場經濟體帶來的挑戰，避免新的和不必要的技術貿易壁壘，以及保護勞工權利和體面工作。”他指出，“我們將與美國進一步協商，把與貿易有關的氣候和環境討論納入全球貿易挑戰工作組。”東布羅夫斯基斯說，“此外，我們在美歐貿易和技術委員會內的合作應該為包括世貿組織在內的多邊機構的協調提供信息，而且應該為我們對志同道合的夥伴進行更廣泛的外聯工作提供信息。”

東布羅夫斯基斯提到，“但是，美歐貿易和技術委員會並不完全專註於貿易。我們需要新的技術、規則和標準，以支持我們應對全球危機的努力，如氣候緊急情況。我們希望確保新技術的開發和部署能夠維護我們的價值觀，為人類服務而非為算法服務。”他強調，“促進數字治理的民主模式是一個首要目標。”

東布羅夫斯基斯說，“但我必須強調，這只是一個開始。美歐貿易和技術委員會負責人將每年舉行兩次會議，下一次會議將在2022年春季舉行。各工作組的定期會議將做技術基礎工作。”就美歐關係，他表示，“事實上，毫不誇張地說，2021年是跨大西洋關係的一個裡程碑式的一年。”

東布羅夫斯基斯說，“這一直是歐盟和美國之間建立信任的一個大行動。在努力解決我們的貿易爭端時，我看到雙方都有巨大的善意。 有新的活力、參與和意願來實現互利的結果。”他續指，“同時，我們不能把我們的跨大西洋紐帶視為理所當然。我們將需要投入更多的工作來加強這種聯繫。將需要更多的政治外聯活動。”

東布羅夫斯基斯說，“這就是為什麼，尊敬的議員們，我想最後說，每個歐洲議會議員在本委員會和其他相關委員會的充分參與，以及實際上本機構作為一個整體，不僅對美歐貿易和技術委員會的成功，而且對整個跨大西洋關係都是至關重要的。”他說，“我們非常重視歐洲議會的投入和支持，當然也包括議會自己通過國際貿易委員會和跨大西洋立法者對話就貿易和技術委員會與美國國會的聯繫。”