蘇丹軍方有壓力 過渡總理可能復出

在非洲東北部國家蘇丹，數十萬民眾周六在許多城市街頭示威，反對發動政變的軍方首腦。有報道說，安全力量的鎮壓造成人員傷亡，而警方否認向示威者射擊。蘇丹過渡總理似乎有可能復出，首都喀土穆街頭抗爭仍在持續。

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本台RFI法文網2021年10月31日星期天刊文介紹說，在一周前發生軍事政變的蘇丹，如同組織者實現宣布的那樣，數十萬民眾周六在許多城市勇敢地面對安全力量。警方通過國家電視媒體宣讀了一份聲明，否認向示威者射擊。醫療消息來源提到，有三人在鎮壓中死亡，數百人受傷。

民眾街頭示威

據本台RFI通訊員艾莉奧特（Eliott）發自蘇丹首都喀土穆（Khartoum）的分析（ANALYSE）認為，席捲蘇丹各地的大規模示威向軍方首腦布爾漢將軍（Burhan）發出了明確信息：他沒有獲得蘇丹街頭支持，還遭到示威人群的詆毀。示威者認為，他不具代表性，並聲稱想要把他投入牢中，與兩年多前遭推翻的前總統巴希爾（Béchir）一起關押在Kober監獄。示威者還呼籲立即釋放政治犯，其中包括被軟禁的總理哈姆多克（Hamdok），以及多名部長與政治運動領袖。

國際輿論壓力

暴力鎮壓和平示威者，就是蘇丹軍方首長承認其軟弱。聯合國和美國都曾事先警告軍人不要使用武力，並認為，如何面對示威可視為對軍人們意圖的一個測試。但警告沒有奏效，國際壓力可能會增強。數名駐西方國家的蘇丹使節已經辭職。區域大國埃及、沙特和阿聯酋的支持也不如預期的坦率。

總理可能復出

在幕後，蘇丹軍方首長似乎已遭到削弱。他正在諮詢各方以期找到一名新總理，但毫無結果，沒有人想成為街頭憤怒的犧牲品。他只好說，這個總理職位空缺仍是哈姆多克（Hamdok）的。不過，他現在無論如何解釋其奪權的理由，蘇丹民眾都不會予以相信。

街頭仍在抗爭

蘇丹示威者周六說，已對軍隊失去信心。他們想要一個100%的文官政府。面對鎮壓，示威者的決心似乎沒有受挫。

Image RFI Archive / Soudan : des barricades en briques érigées par des manifestants anti-coup d'État soudanais bloquent une voie de la rue 60 à Khartoum Est, le 31 octobre 2021. 蘇丹首都喀土穆街頭 攝於2021年10月31日 AFP / Image RFI Archive

在喀土穆街頭，民眾在周六晚重新設置了路障。公民不服從運動仍在繼續，未來幾天可能還會組織新的“百萬民眾大遊行”« marche du million » 。