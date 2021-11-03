拜登：美中之間是競爭，沒有理由要有衝突發生

美國總統拜登（Joe Biden）11月2日在蘇格蘭出席記者會時表示，美國與中國之間沒有發生武裝衝突的理由，但他擔心可能發生意外衝突。

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將近90個國家在此次大會上宣布加入了一個由美國與歐盟牽頭的協定，將努力大幅降低強效溫室氣體甲烷的排放量，使得2030年排放水平比2020年低30%。這項協定主要在於抗擊氣候變化的一大主因。美中等100多個國家還在會上承諾，將在2030年前終止森林砍伐，並恢復2億公頃的森林和其它生態系統。拜登在記者會上稱讚了這些成就，但也就中俄領導人未能親自出席此次聯合國氣候大會提出批評。

拜登發表開場白結束後，記者提出的首個問題便是，“總統先生。你提到你對中國在羅馬（20國集團峰會）的氣候行動感到失望，也注意到中國國家主席習近平不願意出現在20國集團峰會或第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）上。”記者補充說，“但我想問得更廣泛一些。當你評估你上任10個月後美中關係的現狀時--你的外交官很難與他們的一些同行進行實質性接觸；你有一個今年夏天測試了高超音速導彈的中國軍隊，正在建設其核能力；你對現狀的總體評估是什麼？你是否擔心，在你上任的頭10個月里，（美中）武裝衝突的可能性已經增加？”

拜登回答說，“讓我首先回答第一部分，不是你提的問題，而是你的陳述。那就是，我表示，中國和俄羅斯沒有到場，以及沙特阿拉伯--是一個問題。我們到場了。 我們到場了。”他說，“通過到場，我們對我認為世界其他國家看待美國及其領導作用的方式產生了深刻的影響。”拜登續稱，“坦率地說，關於中國沒有到場的問題，我認為這對中國來說是一個很大的錯誤。世界上其他國家會看向中國並說，‘他們提供了什麼附加值？’ 他們已經失去了影響全世界人民的能力，以及在大會上所有的人；我想說的是，對於俄羅斯也是如此。”

拜登補充說，“關於更深刻的問題，即我是否擔心與中國發生武裝衝突或一些--意外發生的衝突。”他指出，“不，我不擔心。但我有，正如我以前說過的，菲爾（記者名字），我想我們已經談過這個問題，但我可能搞錯了--我認為，正如我所說的，我看中國--我與習近平有幾個小時的談話，在我擔任副總統時和我擔任總統以來，至少有五六個小時的電話談話，我將與他舉行虛擬峰會。”拜登說，“我已經明確表示：這是競爭；不一定非得是衝突。沒有理由需要有衝突（發生）。”

拜登說，“但我也向他表明，而且我--所以我不--我不勉強公開說--我們期望他按道路規則行事。我們不會改變我們對什麼是國際空域、國際航道等的態度。”拜登補充說，“我們也已經明確表示，我們必須努力處理諸如網絡安全和一系列其他問題。但我不是在尋找，我預計不會有需要--有物理衝突。”拜登說，“但是 ，正如你以前聽我說的那樣--我父親有一個說法。他說，‘唯一比有意的衝突更糟糕的是無意的衝突’- 一個無意的衝突。”拜登指出，“因此，在我與他幾乎即將舉行的會議上，我們還沒有確定確切的日期--我想確保對此沒有誤解。這是競爭，不是衝突。因此，沒有非故意的（衝突發生）。”

就美國在氣候變化方面作出的承諾問題，稍後有記者問，“除非國會通過未來的立法，否則你們在這裡作出的一些承諾不會發生。如果共和黨人甚至一些民主黨人看到這次會議並說：‘中國沒有實現這些全球（氣候）目標，你如何說服他們支持更多的支出’。”記者說，“俄羅斯不打算實現這些全球目標。印度也不打算這樣做。我們為什麼要這樣做？”拜登回答指，“因為我們希望能夠呼吸，我們希望能夠領導世界。聽着，我這樣講是真心的。我認為--我冒昧地說，為另一位領導人說話--但事實上，中國，試圖主張，可以理解的，在世界範圍內作為一個世界領導人的新角色--沒有到場？拜託。”

拜登說，“得到世界關注的唯一最重要的事情是氣候。從冰島，到澳大利亞，到--你知道，我的意思是，它只是一個巨大的問題。而他們（中方）已經走開了。你如何做到這一點，然後聲稱現在能夠有任何領導力？”他補充說，“普京和俄羅斯的情況也一樣。你知道，他的凍土正在燃燒。他正處於一個......真的，凍土層正在燃燒。他有嚴重、嚴重的氣候問題。而他對做任何事情的意願都保持沉默。”

拜登說，“因此，我真誠地相信，我是發自內心的。當我在七國集團會議上說，美國回來了，你知道，人們想知道，‘嗯，這是否真的？’好吧，我們能夠改變七國集團所產生的許多事情的動態。”他指出，“我要說的聽起來非常自以為是兩位世界領導人今天走到我面前說，‘謝謝你的領導。 你在這裡做出了很大的改變。 你正在感動人們’。” 拜登說，“我想你和我都談到了這一點，約翰，與我們談話的其中一個人。”