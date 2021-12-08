智庫：德國未來將提升對台灣關係

德國新政府12月8日就職。德國智庫學者指出，新政府聯合執政協議中提到台灣，其本身就是預期德國未來將提升對台關係的信號。

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德國新總理肖爾茨（Olaf Scholz）領導的政府在12月8日宣誓就職。柏林“每日鏡報”（Der Tagesspiegel）評論說，從是否跟進美國外交抵制北京奧運、如何與美國和亞洲民主國家協調以免台灣受中國攻擊等敏感議題來看，德國新總理肖爾茨在外交上很快就會面臨考驗。

中央社報道說：德國政府智庫“學術暨政治基金會”（Stiftung Wissenschaft und Politik）負責人梅爾（Stefan Mair）分析認為，雖然德國官方代表暫時還不會訪問台灣，但執政的社會民主黨（SPD）、綠黨、自由民主黨（FDP）在聯合執政協議中指出，“唯有在和平和雙方都同意的情況下才能改變台海現狀”，並承諾德國將在歐盟“一個中國”政策框架下“支持民主台灣事務性參與國際組織”。“台灣”兩度在聯合執政協議中出現，本身就是一個訊號。因為這是德國第一次有新政府在未來4年的施政藍圖中提到台灣，可見台灣在德國政壇受到重視的程度。除了正式訪問，德國有多種方式可強化台灣，例如支持台灣參與國際，以及推動歐盟與台灣簽署投資協定，從當地繁榮的半導體業得利。

美國華府智庫“德國馬歇爾基金會”（German Marshall Fund of the United States）柏林辦公室訪問學者巴爾金（Noah Barkin）分析：因顧慮北京，德國對台關係降級數十年後，德國外交部正準備向新政府提出建議，逐步提升與台灣的關係。現在新總理肖爾茨正準備透過經濟、貿易和科技等管道，加強與印太地區的聯繫，其中可能也包括台灣。德國新任外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）以對中國立場強硬聞名，認為歐洲與獨裁統治的中國處於制度競爭的關係。綠黨人士研判，貝爾伯克可能利用台灣議題，在上任初期展現領導力。