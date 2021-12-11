新總理：新西蘭和澳大利亞的關係將永遠緊密

新西蘭總理傑辛達·阿德恩（Jacinda Ardern）近日在接受澳聯社（AAP）採訪時表示，新西蘭與澳大利亞的“跨塔斯曼友誼”處於良好的健康狀態。隨着明年5月澳洲聯邦議會選舉的來臨，阿德恩表示， 不會“跳入政治”，但可以與任何澳大利亞總理合作。

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阿德恩在惠靈頓的辦公室里向澳洲記者表示，她沒有從澳英美三邊安全協議（AUKUS）和法國潛艇事件中對澳洲總理莫里森的可信度問題得出任何結論。她說，“我不必把關係建立在我對他人的觀察上，因為我有自己的經驗作為關係的基礎。”據悉，澳新兩國領導人最近一次聯繫是在上周，當時新西蘭與澳大利亞的安全人員一起在所羅門群島化解了那裡的緊張局勢。

新西蘭反對黨、國家黨的新領導人克里斯托弗·盧克森(Christopher Luxon) 本周在接受質詢時表示，“我們最重要的關係是與澳大利亞的關係......我們的經濟與澳大利亞的成功息息相關。”

報導指出，阿德恩敏銳地意識到即將到來的澳洲聯邦選舉，這可能會使澳大利亞工黨和新西蘭工黨聯合起來執政，在過去三十年裡，這種情況只為期一年。

阿德恩與澳洲工黨領袖安東尼·阿爾巴內塞（Anthony Albanese）有聯繫，此前曾邀請他到惠靈頓，兩人保持着不定期的聯繫，但阿德恩堅持強調她不會“跳入澳大利亞的政治中去”。

阿德恩說，“我們與澳大利亞的關係對我們非常重要，我將優先確保與澳大利亞總理有一個穩固的關係，我們確實有一個穩固的關係。”

就兩國間存在的分歧事件，阿德恩說，“你在那裡看到的是我們雙方公開和坦率地談論我們對這些問題的立場。”她說，“你可以非常透明地看到我們所採取的立場，因為我會私下裡說我將公開說的話，所以沒有人對我們對這些事情的看法有任何懷疑。實際上，這很適合我們倆。”

就外界認為她與莫里森對外交問題上的認知存在差異的觀察，阿德恩說，“我們相處得很好。”她稱，“我們來自不同的政黨。因此，這確實意味着我們會採取不同的立場。但這並沒有阻止我們能夠使關係得到良好的發展。”