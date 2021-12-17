美國新任駐華大使伯恩斯：期待着與使領館專業人士合作

美國國會參議院兩黨參議員經妥協後於12月16日以75票贊成、18票反對的結果，通過了拜登總統提名的駐華大使人選尼古拉斯·伯恩斯（Nicholas Burns）的任命。伯恩斯17日通過推特對拜登的提名表示感謝，並稱期待着與美國駐華使領館一流的職業專業人士合作。

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伯恩斯自此成為了過去14個月以來第一位美國駐華大使。自特朗普政府時期任命的前任駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）在2020年10月離任以來，該職位一直空缺。伯恩斯今年8月份得到提名。儘管對他任命的確認聽證會在美國國會參議院外交委員會中順利進行，但參議院全體會議的投票卻因兩黨爭執和立法分歧而推遲，其中包括在有關推動《防止強迫維吾爾人勞動法》的立法進程。

最終，經過兩黨參議員地協商在周四一致投票通過了《防止強迫維吾爾人勞動法》的參議院版本。作為交換，共同提交該法案的共和黨籍參議院魯比奧（Marco Rubio）對包括伯恩斯在內的拜登政府提名的三名大使人選加以放行，使得參議院得以對他們的提名進行全院投票確認。伯恩斯的提名獲得了來自兩黨的共同支持。

美國會參議院外交關係委員會主席、民主黨人梅嫩德斯（Bob Menendez）在投票前說，“如果有一個地方我們需要一位大使，那就是中國。”梅嫩德斯說，“我們花了這麼多時間，在委員會（和）會場上，聽到中國的挑戰，但我們沒有一個美國大使來幫助我們應對這些挑戰。”民主黨籍參議員克里斯·墨菲（Chris Murphy）認為，美國需要伯恩斯在其崗位上，以便有效地執行《防止強迫維吾爾人勞動法》。

墨菲說，“我想感謝參議員（魯比奧）與我合作，確保作為他的一致同意請求的一部分，我們將能夠確保我們有適當執行這一政策的人員”。墨菲還呼籲參議院共和黨人對數十名經拜登政府提名的美國國務院和國防部的人選停止程序擱置。

今年65歲的伯恩斯曾在美國外交部門服務長達27年，職業生涯橫跨從里根到小布什四任政府，一度是國務院三號人物，具有豐富的職業外交經驗，在歐洲、俄羅斯、南亞和中東事務上都有豐富的實際工作經驗。同時，他在擔任國務院政務次卿時也直接參與了對美國國務院東亞局以及其他與中國有關事務的管理。

曾擔任哈佛大學肯尼迪學院教授的伯恩斯周五通過推特表示，“我感謝拜登總統給我這個機會在中華人民共和國代表美國。我期待着與我們的大使館和領事館的一流職業專業人士合作，他們正在為我們的國家做如此重要的工作。”

伯恩斯曾在他的提名確認聽證會上表示，“美國與中國的關係將是21世紀最大地緣政治考驗，我們將在需要的時候與之競爭，激烈地競爭”。但他強調，中國“不是全能的”，美國保持着“實質性的優勢”--最明顯的是美國堅實的盟友陣容和對價值觀的追求。

伯恩斯說，如果他正式成為駐中國大使，他的關鍵任務之一就是確保美國不會成為與中國發生衝突的“夢遊者”。“我們希望減低意外衝突的危險，我們希望維護和平，”伯恩斯說。