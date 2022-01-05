哈薩克斯坦全國宣布進入緊急狀態

中亞國家哈薩克斯坦2022年剛開年就發生燃料費用大漲，引發罕見的抗議與騷亂。最大城市阿拉木圖（Almaty）4日晚間更出現警民衝突，已導致8名安全人員死亡、317人受傷，托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）總統宣布部分地區進入緊急狀態，5日凌晨接受政府總辭下台。白宮及聯合國（UN）5日呼籲，哈薩克當局在處理暴力公民動亂時應展現“克制”。

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CNN與衛報報導，許多哈薩克斯坦人已把汽車轉換成使用液化石油氣（LPG）為燃料。因為官方設定價格上限，作為車輛燃料的LPG在當地要比汽油便宜得多，但政府主張低價政策無法持續下去了，於元旦取消上限，LPG價格旋即竄升到翻倍，西部曼吉斯托（Mangystau）省的石油樞紐紮瑙津（Zhanaozen）2日即爆發數千人聚眾抗議，示威活動隨後向外擴散到周邊其他區域。

阿拉木圖4日晚間影像顯示，鎮暴警察隊伍及眾多鎮暴車聚集在市中心。路透跟法新社記者指出，在場民眾人數則估計超過5千人。隨着群眾拒絕散去，警方動用震撼彈（Stun grenades）與催淚瓦斯以阻止數百名抗議者攻進市長辦公室，另有未經證實報導指向阿拉木圖有警車着火。

據報導，部分其他城市的影像似乎顯示抗議者不顧嚴寒氣溫上街，另有大量維安部隊在場。全哈薩克斯坦的大部分地區行動網絡中斷，實時通App則被封鎖。

托卡葉夫4日透過視訊講話表示，”所有衝進或攻擊政府建築的呼聲絕對違法”，隨後上推特發文，將抗議歸咎於”想破壞我們社會穩定與團結的破壞性人士”，但他為試圖平息動亂，一方面在示威轉趨暴力的阿拉木圖與曼格斯陶省頒布為期兩周的緊急狀態，一方面表明政府5日將會面討論抗議者的”社經要求”。

據報托卡葉夫現指派第一副總理史邁伊洛夫（Alihan Smaiylov）為臨時總理，並宣布曼格斯陶省將恢復LPG定價上限，據悉約為當前市價一半的1公升50堅戈（約人民幣0.73元）