美憂俄準備入侵烏克蘭

若外交手段失敗 美憂俄羅斯準備入侵烏克蘭

發表時間：

Un soldat ukrainien dans une tranchée, sur la ligne de front, face aux séparatistes prorusses, le 10 janvier 2022.
Un soldat ukrainien dans une tranchée, sur la ligne de front, face aux séparatistes prorusses, le 10 janvier 2022. © ANDRIY DUBCHAK / AP
作者： 法廣
4 分鐘

美國官員14日指出，若外交手段未能達到目標，美國憂心俄羅斯近期準備入侵烏克蘭，恐導致“普遍侵犯人權和戰爭罪”發生。路透社報導，美國和歐洲盟邦以及俄羅斯間的談判本周陷僵，目前也沒有就俄羅斯在烏克蘭邊界陳兵數萬持續會面商量的計畫。

廣告

烏克蘭發動網路攻擊進一步引發緊張局面。美國白宮最高國防機構－國家安全會議（National Security Council）發言人表示，目前還不清楚是誰發動網攻，總統拜登已獲簡報。

 

拜登對俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）已提出警告，若侵略烏克蘭將承擔嚴重經濟後果。俄羅斯則否認計畫攻擊烏克蘭。

這名要求匿名的美國官員說，美國擔心俄羅斯政府“準備入侵烏克蘭，恐導致普遍侵犯人權和戰爭罪，萬一外交手段無法達其目標”。

這名官員指出：“在其策畫下，俄羅斯正為假造入侵借口的選擇奠下基礎，包括藉由破壞活動和資訊操作，指控烏克蘭準備在烏東對俄軍發動攻擊。”

他說，俄軍“計畫在軍事入侵數週前展開這些活動，俄軍入侵烏克蘭可能在1月中旬至2月中旬期間。”

這名官員表示，美國獲得情資指俄羅斯已安排一組特務在烏東執行“假旗行動”（false-flag operation）。

這名官員說：“這群特務受過城市戰訓練，使用炸藥對俄羅斯部隊進行破壞行動。”

他還表示，這些跡象是“俄羅斯人員已開始在國家及社群媒體上假造烏克蘭的挑釁行為，以合理化俄羅斯入侵和分裂烏克蘭”。

下載法廣應用程序跟蹤國際時事

Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw