加拿大外長將訪烏克蘭 重申抗俄立場

加拿大政府1月15日表示，加國外交部長梅拉妮·喬利（Melanie Joly）下周將訪問烏克蘭首都基輔，重申對烏克蘭主權的支持，並強化對抗俄羅斯“侵略行徑”的努力。

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加拿大政府1月15日表示，加國外交部長梅拉妮·喬利（Melanie Joly）下周將訪問烏克蘭首都基輔，重申對烏克蘭主權的支持，並強化對抗俄羅斯“侵略行徑”的努力。

路透社報導，莫斯科在俄烏邊境集結超過10萬大軍。美國14日表示，如果俄國無法透過外交手段達成目的，恐會找借口發動攻擊。

加拿大境內的烏克蘭後裔人數可觀，因而具有政治影響力。自從俄羅斯2014年兼併克里米亞半島以來，加拿大一直對俄國採取強硬態度。

喬利發表聲明說：“俄羅斯在烏克蘭邊界與境內集結部隊和裝備，危害了整個區域的安全，我們必須嚇阻這種侵略行為。”

她表示：“加拿大將與國際夥伴合作，共同維護建構在規則上的國際秩序。”

喬利將與烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmygal）會面，然後前往烏克蘭西部，與2015年起派駐當地執行訓練任務的200多名加拿大部隊談話。

加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）辦公室表示，特魯多11日與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）通話，“強調對烏克蘭發起任何軍事入侵行動都將面臨嚴重後果，包括遭到各國協同制裁”。

喬利16日將展開為期一周的訪歐行程，將在布魯塞爾與北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）及歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）會面。她也將走訪巴黎，和法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）會談。