俄烏戰爭：為什麼普京誰也不怕？

烏克蘭戰爭/地緣政治

俄羅斯總統普京在全世界震驚中公然發動了對鄰國烏克蘭的血腥入侵，導致大量烏克蘭人被迫走上逃亡之路，而除了譴責和制裁外，歐洲和美國能做什麼，為什麼普京什麼都不怕等問題在所有人的腦海里盤旋，法國《費加羅》報的記者伊莎貝爾-拉塞爾 （Isabelle Lasserre）刊文提出她的視角，認為普京對烏克蘭的覬覦和野心絕不始於昨天，從2008年戰爭已經拉開了帷幕，展示了他的決心，而西方國家卻任其所為，因內部意見分歧而難以祭出有效的對策。西方國家的盲目和軟弱導致了普京的有持無恐？

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《費加羅》報的這篇文章指出，普京是克格勃出身，他的好戰瘋狂不僅與他對蘇聯解體的癡迷有關，也一直認為“蘇聯解體是 ‘20世紀最大的地緣政治災難’”。而如今，沒有什麼，也沒有任何人能夠勸阻普京入侵烏克蘭，而每個人都想知道為什麼。

究其原因，作者的分析是：首先，這是一個專制者的愚蠢和失去現實感，且正在慢慢滑向獨裁權力斜坡。是一位前克格勃官員的執着，他認為三十年前蘇聯的崩潰是 "20世紀最大的地緣政治災難"。這也是一個因害怕新冠病毒，兩年來處於隔離狀態的人的偏執決心，他想重新控制一個被他認為是 "非法的"、"人為的"、他否認其 "存在權 "的國家（烏克蘭）。

但是，普京的瘋狂戰爭也是西方國家盲目和軟弱的產物，他們太晚才認識到他的真面目。俄羅斯總統寄望於一個即軟弱又分裂的歐洲的被動，因為歐洲出於原則或習慣而不願意使用軍事力量。自2008年和格魯吉亞戰爭以來，普京重建前蘇聯影響區的計畫，阻止已獨立的前蘇聯共和國向北約和歐盟靠攏的行動從未遭到過強烈的反對。每一次，歐洲國家都會表示不高興、責罵、威脅，但由於他們的分裂，憤怒的大山最後都只會催生出一些經濟制裁的小老鼠，而這些措施對克里姆林宮主人的行動自然沒有任何影響。然後歐洲繼續若無其事地前進，對預示下一次危機的信號視而不見。

格魯吉亞戰爭拉開帷幕

而今天烏克蘭戰爭的前奏在十四年前的格魯吉亞已經發生了。雖然沒有明確表達也缺乏時間表，但北約在2008年4月在布加勒斯特峰會上向格魯吉亞和烏克蘭提出的建議仍被克里姆林宮視為一條紅線。四個月後，俄羅斯就入侵了格魯吉亞的部分地區。當時已經擔任歐盟輪值主席的法國總統薩科齊立刻趕到莫斯科和第比利斯，儘管當時倉促達成的協議並不完美，但這無疑還是為阻止俄羅斯軍隊的推進有所幫助。但不久後克里姆林宮卻承認（格魯吉亞）南奧塞梯和阿布哈茲兩個分離共和國的獨立，也違反了停火協議，並拒絕撤回其軍隊，儘管俄羅斯強行改變了一個國家的邊界，但歐洲被迫吞下了這條毒蛇。

制裁力度不夠?

第二幕接着在2014年上演了，俄羅斯吞併了克里米亞，破壞了烏東頓巴斯克地區的穩定，這都是嚴重違反國際法的行為。歐洲再一次只做了最低底線的工作，但所採取的制裁措施不足以削弱俄羅斯，他們放過了寡頭的財富，而這些人是俄羅斯政權的支柱，而且都在國外投資，他們也放過了俄羅斯的政治家。德國則緊緊抓住北溪二號天然氣工程（NordStream 2），不放過天然氣及其經濟利益。法國認為自己可以影響普京，並夢想在以後可以將他拉到歐洲價值觀的一邊。西歐國家都緊緊抓住自己的和平紅利，拒絕看到戰爭已經重返歐洲大陸，沒有一個國家能夠應對克里姆林宮帶來的挑戰。

現在正在進行的是第三幕。同樣，第一批歐洲制裁是有限的。制裁的目標不是俄羅斯高級官員的平房、別墅和公寓，也沒有觸及寡頭們的錢包。制裁不僅來得太晚，且也太弱。一些國家，比如德國拒絕向烏克蘭提供武器。至於北約組織，到目前為止，其作為只限於打手勢。

美國軟弱?

作者認為，美國人的表現也沒有更好。拜登說，如果俄羅斯入侵，他不會向烏克蘭派兵，甚至不會派兵幫助撤離美國公民，這就間接授權普京的作為超過格魯吉亞，而對烏克蘭發動大規模進攻。幾年來，俄羅斯總統一直在美國從歐洲和中東撤軍後留下的真空中前進。繼奧巴馬2013年放棄敘利亞後，去年8月從阿富汗的混亂撤退被莫斯科視為美國及其總統軟弱的一個新標誌。

文章指出，時代在變化：正在展示的是民主國家和專制國家之間的衝突。對俄羅斯總統來說，西方正在衰落，現在是改變權力平衡、將新的專制模式強加給民主國家的時候了。而普京並沒有被中國領導人習近平否定，恰恰相反。正是因為西方拒絕通過向俄羅斯總統解釋所有放在桌面上的選項同時建立有效的威懾力，才讓普京把極限推到了現在的局面。

這篇文章最後引述專家安東-謝霍夫佐夫指出，事情很簡單："普京在被制止前不會停止。他的清單還很長，目前已經延伸到了白俄羅斯，而這個國家已經被征服了，有一天可能會被吞併。也許還有波羅的海國家，這幾個國家離俄羅斯非常近，而且都有俄羅族裔居民。在周四凌晨4點的戰爭演說中，普京還威脅西方，承諾對那些干預他在烏克蘭的戰爭的人將嘗到 "你們從不知道的後果"。