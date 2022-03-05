波羅的海國家理事會 歐盟同意 中止俄白參與波海國家理事會活動 發表時間： 05/03/2022 - 22:15 Biélorussie: La Russie crée une force de réserve prête à aider Loukachenko le 27.08.2020 © Reuters 作者： 法廣 2 分鐘 歐洲聯盟3月5日表示，它已加入波羅的海國家理事會（Council of the Baltic Sea States ，CBSS）成員國的行列，決定中止俄羅斯和白俄羅斯參加理事會的活動。 廣告 繼續瀏覽後續 歐盟稱：“這一決定是歐盟與志同道合的夥伴們，對俄羅斯入侵烏克蘭，以及白俄羅斯參與這一無端且不正當的侵略行動，所作回應的一部分。” 歐盟稱，“歐盟與CBSS其他成員（丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、德國、冰島、拉脫維亞、立陶宛、挪威、波蘭和瑞典）皆同意，中止俄羅斯和白俄羅斯參加活動的決定，其效力將持續到基於尊重國際法根本原則所進行的合作有可能展開，才告結束。” 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 白俄羅斯