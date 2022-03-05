歐盟同意 中止俄白參與波海國家理事會活動

波羅的海國家理事會

歐洲聯盟3月5日表示，它已加入波羅的海國家理事會（Council of the Baltic Sea States ，CBSS）成員國的行列，決定中止俄羅斯和白俄羅斯參加理事會的活動。

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歐盟稱：“這一決定是歐盟與志同道合的夥伴們，對俄羅斯入侵烏克蘭，以及白俄羅斯參與這一無端且不正當的侵略行動，所作回應的一部分。”

歐盟稱，“歐盟與CBSS其他成員（丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、德國、冰島、拉脫維亞、立陶宛、挪威、波蘭和瑞典）皆同意，中止俄羅斯和白俄羅斯參加活動的決定，其效力將持續到基於尊重國際法根本原則所進行的合作有可能展開，才告結束。”