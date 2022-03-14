布基納法索:軍民又遭連環襲擊

非洲社會 / 區域安全

在非洲薩赫勒地區的內陸國布基納法索（Burkina Faso），武裝人員周日在中北部地區首先襲擊了一部公交車。然後又伏擊了從大區行政中心多里城（Dori）趕來救援的軍警人員。至少有15人遇難，主要是憲兵。

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本台RFI法文網報道，布基納法索周日在武裝人員連環襲擊事件中，至少15人身亡。其中，至少有兩位平民是在他們乘坐的公交車遇襲後身亡。之後，又有13名憲兵在救援途中，因遭遇埋伏殉職。

布基納法索武裝人員有預謀地襲擊 -

據本台RFI通訊員雅亞（Yaya Boudani）2022年03月13日星期天午夜前發自瓦加杜古（Ouagadougou）的消息，第一起攻擊針對的是一輛有多名乘客的公交車。地點是在中北地區，距離Taparko鎮五公里的地點。公交車在3號國道上，朝多里城（Dori）方向行駛的途中，壓上了被臨時安放在坑窪地里的一個爆炸裝置。公交車被爆炸的衝擊波掀翻，並遭徹底摧毀。

RFI Image Archive / Burkina Faso : le bus a sauté sur un engin explosif improvisé, placé dans un nid de poule sur la route nationale N°3 menant à Dori, le dimanche 13 mars 2022. Ici, Walking in Dori, Sahel Region. (illustration) 存檔圖片：布基納法索-薩赫勒大區-多里（Dori）的道路。 © Adam Jones, Ph.D./CC - RFI Image Archive

第11步兵突擊團接到報警後，派出了一支隊伍，與多里城（Dori）憲兵中隊的人馬趕往事發地點。當天下午，在公交車遇襲的同一條道路上，憲兵們在一處名為Yalgo的地方遭遇伏擊。

布基納法索薩赫勒大區有安全壓力 -

本台RFI法文網指出，數周以來，武裝人員似乎已經決定，加強對多里城（Dori）的壓力。這座城市是布基納法索薩赫勒大區（région du Sahel）的行政中心。

Image RFI Archive / Burkina Faso : depuis quelques semaines, les groupes armés semblent avoir décidé d’exercer une pression sur la ville de Dori, le chef-lieu de la région du Sahel. Ici, des écoliers effectuent un entrainement de sécurité en cas d'attaque terroriste, dans le village de Dori, au nord du pays. (illustration) 存檔圖片：布基納法索北部多里（Dori）的小學生們演習如何應對恐怖襲擊。 © AP - Sam Mednick / Image RFI Archive

十天前（2022年03月03日），由於安全原因，多里（Dori）高等法院停止了所有工作。一名檢察官在聲明中告知民眾，可以前往首都瓦加杜古（Ouaga 2000）上訴法院辦理某些司法文件。而布基納法索薩赫勒大區的某些地方距離首都超過300公里。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.