波蘭以從事間諜活動為理由驅逐45名俄羅斯外交官

波蘭/俄羅斯

波蘭周三宣布驅逐45名冒充外交人員的俄羅斯間諜。波蘭內政部長馬里烏什·卡明斯基23日在推特上說，波蘭已經驅逐45名俄羅斯外交官，理由是他們“從事間諜活動”。卡明斯基稱：“我們正在拆除波蘭國內的俄羅斯特工網。”

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此前，波蘭反間諜機構波蘭國內安全局（ABW）表示，已確認45名俄羅斯外交人員涉嫌擔任間諜，要求波蘭外交部將他們驅逐出境。國內安全局發言人札林稱：“國內安全局已制訂了一份45人名單，這些人以外交活動為掩護，在波蘭工作”。國內安全局還以涉嫌為俄羅斯情報機關從事間諜活動，拘押了一名波蘭國民。札林指出，這名被拘留者在華沙註冊登記處的檔案室工作，“犯嫌的活動對波蘭內部和外部安全皆構成威脅”。

23日早些時候俄羅斯駐波蘭大使館證實當天俄羅斯大使被波蘭外交部召見，俄羅斯駐波蘭大使安德烈耶夫證實了俄外交官遭驅逐一事。安德烈耶夫說，波蘭要求相關人員在5天內離境。安德烈耶夫說：“此類指控毫無根據。”他還說，俄方保留採取報復措施的權利。

此外，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫23日也表示，克里姆林宮注意到了媒體上有關波蘭方面即將驅逐俄外交官的報道。佩斯科夫稱如果報道最終被證明是真實的，這就是所謂的俄波關係全方位的繼續下降。俄方不會不對此類行動作出回應。