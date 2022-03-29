抗疫措施致香港內外難通 港區人大政協也心焦 促特首訂路線圖

香港/疫情

香港抗疫措施嚴苛以致國際官商不滿，歐盟及其他國家駐港化表曾促請港府交代「開關」路線圖和時間表，原來不少港區中國人大代表和政協委員都有類似苦水和要求，當中不少人與香港特首林鄭月娥網上會談中表示，香港現時既不能與中國內地通關，又不能通外國，令商界慨嘆，促靖港府儘快讓業界看到對外、對內開放的路線圖和時間表，以便作好部署。

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超過六十名港區人大、政協及中國全國性團體代表，昨(28日)與行政長官林鄭月娥舉行網上會議，當中十五人有發言，是人大政協在過去一年內第三次與主要問責官員舉行會議。之前兩次分別是政制及內地事務局局長曾國衛向人大政協解釋新選舉制度，以及財政司司長陳茂波聆聽人大政協對財政預算案意見。北京過往為免在香港出現「兩個權力中心」，港區人大代表和政協委員在香港十分低調，既沒有辦公室，亦不會與港府官員正式交流，但自中國近年加強對香港管控後，人大政協與官員開始正式會晤。

據組織是次會議的人大兼立法會議員陳勇昨天會後發出的新聞稿，多位與會者關注，香港作為一個外向型經濟體系，如何在疫情中力保國際金融中心地位，以免出現人才和資金外流。他們指出，商界及中小企慨嘆近年「既不能到外國營商，又回不了(中國)內地及大灣區發展」，期望港府儘快讓業界看到對外、對內開放的路線圖和時間表。

以北京原擬讓香港在本年1月9日與內地有限度通關前的12月為例，當時香港每天單日新增個案幾乎都是單位數，部分日子更是「零感染」，但12月底起出現雙位數，並爆發第五波疫情，通關頓成泡影；《明報》報道一名與會者引述林鄭月娥稱，若以當時的通關標準，短期內難望與中國內地通關，呼籲人大政協向中國政府反映通關對香港的重要性。

香港進退兩難之處是，在與中國通關無望之際，又要收緊對外的國際聯繫，以達到爭取通關的「清零」政策，確保做到「外防輸入」，令香港出現「半封城」的「內外難通」狀態。歐洲商會的調查顯示，面對香港的抗疫措施，有近半受訪企業會在一年內全部或局部撤離香港。在外界壓力和香港疫情略為回穩的情況下，港府宣布，由本周五起解除針對英美加等九國的地區禁飛令。有與會者引述林鄭月娥稱，明白外商關注，未來會做些事以應對其關注，但沒有透露達情。另外，據了解，有商界與會者表示，若短期內無法與中國內地通關，港府應先尋求對外開放，否則經濟難以維持。