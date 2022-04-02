布基納法索表示過渡期可縮短

非洲安全 / 薩赫勒反恐

位於薩赫勒（Sahel）地區的西非內陸國布基納法索（Burkina Faso），軍政府首腦表示國家的穩定並不僅僅是通過戰鬥取得。如果安全形勢取得好轉，過渡期將可能縮短。瓦加杜古執政當局呼籲國際社會支持布基納法索打擊恐怖主義，呼籲民眾離開戰鬥區域。

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本台RFI法文網2022年04月02日星期六的報道，布基納法索軍政府首腦達米巴（Paul-Henri Sandaogo Damiba）自宣誓就職以來，第二次發表全國演講。他宣布了與不安全做鬥爭的措施，並呼籲瓦加杜古當局的夥伴國和國際社會支持布基納法索民眾打擊恐怖主義。

RFI Image Archive / Burkina Faso : l'autorité a rappelé que la sécurité était le premier objectif de ses actions. Ici, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba arrive pour prêter serment une deuxième fois en tant que président pour diriger une transition de trois ans après qu'une conférence nationale a approuvé une charte de transition à Ouagadougou, Burkina Faso le 2 mars 2022 . (illustration) REUTERS - ANNE MIMAULT / RFI Image Archive

當局重申安全仍舊是首要任務 -

據本台RFI通訊員雅亞（Yaya Boudani）發自瓦加杜古（Ouagadougou）的消息，這是一名軍頭總統在對其同胞致辭。軍政府首腦在宣布國防力量裝備新措施之前，重申了其牽頭執政的主要任務：他行動的首要目標是實現安全，並仍將每天為此而奮鬥。

當局宣布與部分武裝團夥談判 -

除了已經開始了的軍事行動之外，軍政府首腦還宣布與某些武裝團夥展開談判。他決定成立旨在恢復和平的地方對話委員會，具體任務是倡導和那些與國家中斷對話的團體成員接觸。他還表示，布基納法索國家的穩定並不僅僅是通過戰鬥來實現。

當局承諾過渡期限有可能縮短 -

對於達成過渡，軍政府首腦保證，全國會議期間通過的36個月的期限有可能會根據安全形勢的好轉而縮短。他說，過渡期限不應做任何的固定，因為有可能會被修訂，如果未來幾個月，在極具安全挑戰的區域形勢出現好轉。

RFI Image Archive / Burkina Faso : le chef de l’État assure que le délai de 36 mois adopté durant les assises nationales pourrait être réduit en fonction de l’amélioration de la situation sécuritaire. Ici, updated map of Burkina Faso from the French ministry of Foreign Affairs, 2019 (illustration) French ministry of Foreign Affairs / RFI Image Archive

當局呼籲民眾離開有戰鬥區域 -

軍政府首腦還呼籲民眾離開與武裝團夥爆發戰鬥的區域。此外，禁止需要動員安全力量或擾亂公共秩序的，具有政治或結社性質的示威活動。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.