日本追加五項對俄制裁措施 驅逐8名外交官

日本/俄羅斯

日本首相岸田文雄8日在官邸舉行的新聞發布會上，宣布了對俄羅斯的5項追加制裁，包括禁止進口俄羅斯煤炭和加強金融制裁。 他強調說：“我們將加大對俄羅斯的外交和經濟壓力。”他還在答記者問時透露，日本決定驅除俄羅斯駐日本大使館及貿易代表處的8名外交官。

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8日晚，外務省事務次官森健良在日本外務省召見俄羅斯駐日本大使加盧津，向其通報了驅逐令。森健良稱俄羅斯軍方的行為“嚴重違反國際法，是戰爭犯罪”。他隨後宣布驅逐8人，稱“俄羅否認殺害平民並聲稱這種消息使是捏造的，這是完全不能接受的。”

而岸田首相在談到煤炭進口禁令時表示：“我們將儘快確保替代品，並通過逐步減少進口來減少對俄羅斯的依賴。”

除煤炭禁運外，下周起還將禁止進口俄羅斯木材和伏特加，在金融領域，凍結俄羅斯最大的銀行俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank） 和阿爾法銀行（Alfa Bank) 的資產，而且擴大了資產凍結對象。

岸田指出說，驅逐俄羅斯外交官是出自“綜合性決定”。俄方已提及反制措施，可能驅逐日本駐俄羅斯大使館外交官。岸田說：“我們將盡最大努力保護日本人和日本公司在俄羅斯的活動。”

他強調說：“俄羅斯的殘忍和不人道行為不僅在基輔附近，而且在整個烏克蘭都被揭露出來，這是絕對不可原諒的戰爭罪行。”他還宣布將推進國際刑事法院的對俄羅斯入侵烏克蘭等的調查，並提前支付日本對國際刑事法院（ICC）所承擔的費用。

最初，日本政府內部認為對驅逐俄羅斯外交官應持謹慎態度，因為預計俄羅斯方面將採取同樣的方式報復，這可能會阻礙日本駐俄大使館對在俄羅斯的約1200名日本僑民的保護和引來俄羅斯對日本的軍事威脅等，但是自入侵烏克蘭開始，俄羅斯駐歐美和聯合國的外交官陸續被驅除，據美國外交政策雜誌《外交政策》（電子版）報道，這一數字至少有394人。作為七國集團（G7）成員之一，日本政府難以無所作為。