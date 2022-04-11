俄烏衝突:奧地利總理赴莫斯科

歐洲和平/烏克蘭衝突

在歐洲，俄羅斯於2022年02月24日發起的、針對烏克蘭的軍事行動現已持續了近7周之久。目前仍無全面停戰的跡象。就此，在上周末剛剛會晤了烏克蘭總統的奧地利總理現已抵達俄羅斯，旨在嘗試調停莫斯科與基輔之間的分歧。奧地利是一個沒有加入北約（OTAN）的中立國。

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據本台RFI法文網2022年04月11日星期一下午的報道，奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）現已抵達莫斯科，按計畫與俄羅斯總統普京（Vladimir Poutine）有會晤安排。他也是自戰爭爆發以來，首位前往莫斯科的歐洲國家政府首腦。

RFI Image Archive / Guerre en Ukraine: le chancelier autrichien en visite à Moscou. Ici, le chancelier autrichien Karl Nehammer durant une conférence de presse après sa rencontre avec Vladimir Poutine, à Moscou, le 11 avril 2022. 存檔圖片：奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）在莫斯科召開新聞發布會，2022年04月11日 © REUTERS - MAXIM SHEMETOV / RFI Image Archive

奧地利總理想要調停分歧 -

奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）在上周六剛剛會晤了烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky），他有意成為俄羅斯與烏克蘭兩國之間衝突的調停人。

奧地利總理要提[戰爭罪] -

本台RFI法廣通訊員伊索爾（Isaure Hiace）發自維也納（Vienne）的消息說，奧地利政府總理在上周末曾親自前往烏克蘭，會晤了澤連斯基總統（Volodymyr Zelensky），並曾走訪殉難之城布查（Boutcha）。他如今想要和俄羅斯總統交談。

RFI Image Archive / Guerre en Ukraine: le chancelier autrichien en visite à Moscou, le lundi 11 avril 2022. Karl Nehammer estime que son pays a toujours « des canaux de discussions ouverts » avec la Russie. Ici, Karl Nehammer a été officiellement investi chancelier en Autriche ce lundi 6 décembre 2021. (illustration) AP - Lisa Leutner / RFI Image Archive

在莫斯科，奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）有意推動烏克蘭與俄羅斯之間開展對話的想法，討論設立人道主義通道，和可能的停火。但奧地利政府總理還表明，他也要談俄羅斯被控犯下的[戰爭罪]。

奧地利總理無意袖手旁觀 -

奧地利內哈默總理（Karl Nehammer）認為，無所作為不是一個選項。他說，他想要成為這一衝突的調停人，[橋樑]的築造者，為停戰做一切嘗試。奧地利不是北約（OTAN）的成員國，在軍事上是一個中立國。但其總理表示，面對俄羅斯總統，他無法保持[道德中立]（moralement neutre ）。

奧地利總理自認很難成功 -

本台RFI法文網注意到，奧地利總是清晰地譴責俄羅斯侵略，甚至在上周還驅逐了四名俄羅斯外交官。但內哈默總理（Karl Nehammer）依然覺得他的國家奧地利仍是與俄羅斯坦誠對話的渠道，並希望加以利用。儘管，他承認取得成功的機會很小。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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