視頻 烏克蘭擔憂俄羅斯軍隊總攻馬里烏波爾

烏克蘭危機

烏克蘭東南部的港口城市馬里烏波爾戰略地位十分重要，自從俄羅斯入侵烏克蘭戰爭開始，俄軍對該城市動用重兵進行轟炸和圍困，烏克蘭擔憂近期俄羅斯會對馬里烏波爾採取重要攻擊，請看France24視頻報道。

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俄羅斯入侵烏克蘭戰爭開始，俄軍對馬里烏波爾動用重兵進行轟炸和圍困，造成嚴重人道災難。

烏克蘭總統澤連斯基11日向韓國國會發表視頻演講，指出侵烏俄軍已經將被其圍困的馬里烏波爾市“完全摧毀”，呼籲向烏克蘭提供武器對抗俄羅斯入侵。

分析指出俄羅斯會不惜一切代價要在烏克蘭南部港口重鎮馬里烏波爾取得戰略勝利，從而打通從俄羅斯到尋求獨立的頓巴斯與在2014年被併入俄羅斯的克里米亞之間的陸地走廊，如果俄羅斯佔領馬里烏波爾，俄羅斯也就控制了烏克蘭超過80%的黑海海岸線，從而可以控制海上貿易，讓烏克蘭進一步與世界隔離，受制於俄羅斯。