法國第二輪選舉：女選民定乾坤？

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法國周日大選是否會導致法國向右偏移，這是德國媒體關注的話題。《南德意志報》表示，如果歐洲向右偏移，這將是我們的噩夢。

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德國《時代報》表示：右翼民粹主義者勒龐做廣告說，要成為法國第一位女總統。一個女總統的誕生意味着“一場革命“。她許諾說，一旦成為總統，她將注重各部委的男女平等。但她迄今為止並沒有為女權做多少事。勒龐在擔任法國和歐盟議員期間，也沒有將女權擺在重要地位。

但現任總統馬克龍也受到指責。在圍繞他的小圈子裡，女性在他執政期間一直沒有起什麼作用。馬克龍的競選團隊也全是男性擔綱。專家認為，法國第二輪選舉將由女選民來定乾坤。如果馬克龍五年來一直在為爭取女選民而努力，那麼，在第二輪選舉中，他肯定穩操勝券。因為根據世界統計，女選民不像男選民那樣傾向於給右翼極端分子投票。儘管馬克龍沒有爭取女選民，女權組織現在還是在為馬克龍搖旗吶喊，因為勒龐的勝利將是災難性的倒退。

德國《商報》認為，歐盟的核心正在分解疏離。法國在漂游，德國在沉睡。法國第二輪選舉可能會使德法軸心變得岌岌可危。法國和德國有時候就像一對老夫妻，相互已沒有多少話要說，但還是生活在一起。雙方都都習慣了對方的怪癖。若要分手，代價就太高了。而且，如果離婚的話，誰來繼承歐洲呢？但自一段時間以來，雙方已在離異？目前很明顯的一個證明是，德國人對法國總統大選驚人地不感興趣。而第二輪選舉結果很可能大大衝擊現行的德法模式。如果勒龐獲勝，巴黎可能會退出西方反普京陣線。歐盟安全和防禦政策的進一步合作將成為過去。法國是德國最重要貿易夥伴。如果勒龐上台，德國經濟將面臨許多不穩定因素。

法國24日的第二輪大選很可能給人們帶來一個糟心的覺醒。雖然更可能獲勝的是馬克龍，但法國的民調和民情顯示，民族主義者從未像現在這樣離權位這麼近。即使馬克龍最終獲勝，他也不太可能在第二個任期內獲得強有力的授權。現在是德國應該關注歐盟最重要夥伴的局勢變化的時候了。