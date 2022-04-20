盟國向烏克蘭提供戰鬥機和零部件

烏克蘭危機

美國國防部發言人4月19日宣布烏克蘭從盟國獲得戰鬥機和零部件，但沒有透露哪些國家提供了戰鬥機和零部件數量。烏克蘭盟國承諾提供新武器顯示西方態度轉變，此前一個多月西方拒絕向烏克蘭提供重型武器請求，主要為避免俄烏戰爭升級。

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在美國總統拜登上周宣布向烏克蘭提供更多榴彈炮後，美國國防部發言人柯比周二表示盟國向烏克蘭提供戰鬥機和零部件，主要幫助其加強空軍力量，但是他沒有透露哪些國家提供了戰機和零部件數量。

這一宣布恰逢日前俄羅斯向包括頓巴斯所在的烏東部戰線發動新的重要攻擊之際。

烏克蘭盟國承諾提供新武器顯示西方態度轉變，此前一個多月西方拒絕向烏克蘭提供重型武器請求，主要為避免俄烏戰爭升級。

法新社消息，自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，基輔一直要求提供重型武器，本次盟國提供的戰機有可能是米格29。

美國國防部發言人柯比沒有透露提供戰機的國家，但是表示是俄羅斯製造的設備，有類似使用經驗的數個東歐國家會幫助烏克蘭儘快讓更多戰機投入使用。

波蘭曾在 3 月初提議通過在其領土上的美國基地轉送此類飛機，但美國反對，擔心俄羅斯看到北約過多直接參與俄烏衝突。

美國國防部發言人柯比表示，美國為向烏克蘭運送武器裝備提供了便利，但沒有派飛機前往烏克蘭。

美國和歐盟周二宣布會進一步援助烏克蘭。