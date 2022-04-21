黎智英五名遭囚禁的香港民主運動人士獲得來自10國15位學者聯署，提名為2022年度諾貝爾和平獎候選人。他們是：香港壹傳媒創辦人黎智英、黃之鋒、何桂藍、鄒幸彤、李卓人

黎智英等五名香港民主人士獲10國15位學者聯署提名諾貝爾和平獎

黎智英（Jimmy Lai） DR 中文網絡照片

作者： 舊金山特約記者 王山 4 分鐘

五名遭囚禁的香港民主運動人士獲得來自10國15位學者聯署，提名為2022年度諾貝爾和平獎候選人。他們是：香港壹傳媒創辦人黎智英、學運領袖黃之鋒、網絡媒體《立場新聞》記者何桂藍、律師鄒幸彤、前香港立法會議員李卓人。