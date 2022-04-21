黎智英五名遭囚禁的香港民主運動人士獲得來自10國15位學者聯署，提名為2022年度諾貝爾和平獎候選人。他們是：香港壹傳媒創辦人黎智英、黃之鋒、何桂藍、鄒幸彤、李卓人
黎智英等五名香港民主人士獲10國15位學者聯署提名諾貝爾和平獎
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五名遭囚禁的香港民主運動人士獲得來自10國15位學者聯署，提名為2022年度諾貝爾和平獎候選人。他們是：香港壹傳媒創辦人黎智英、學運領袖黃之鋒、網絡媒體《立場新聞》記者何桂藍、律師鄒幸彤、前香港立法會議員李卓人。
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聯署的學者在提名信中寫道：“這些提名人寧願成為良心犯，也不願接受港區國安法對香港造成的人權踐踏和人性尊嚴的侮辱。”“把2022和平獎頒給香港良心犯將是對人性光輝的最高鼓勵。”
《華盛頓郵報》發表該報專欄作家羅金（Josh Rogin）題為《為何香港的良心犯應獲得諾貝爾和平獎》的專文，文章指出，隨着烏克蘭對抗俄羅斯入侵的故事傳出，香港自由民主運動已失去世界的關注。許多香港民運領袖身陷囹圄，西方國家必須記住香港人民仍在奮鬥，而他們的奮鬥是國際爭取自由、民主及人權的重要部分。
羅金寫道：這五位候選人中有學生、記者、律師、政治家、勞工維權人士，商界領袖，他們代表了積極抵制中共對香港自由和公民社會侵蝕和鎮壓的香港人。《港區國安法》粉粹了一度充滿活力的公民社會，壓制了所有對香港或北京當局的批判。
發起聯署者包括美國加州大學教授、知名漢學家林培瑞（Perry Link），中國及東亞法律權威、紐約大學法學院教授孔傑榮（Jerome Cohen）、哥倫比亞大學教授、知名漢學家黎安友（Andrew Nathan）、前中共中央黨校教授蔡霞、華裔作家哈金等人。林培瑞指出：這些香港人大可出走或保持緘默，卻為原則堅持不懈，值得獲獎。
2022年諾貝爾獎預計10月3日起陸續公布，和平獎得主預計10月7日揭曉。