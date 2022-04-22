埃塞俄比亞:俄羅斯非洲徵兵?

地緣政治 / 俄烏戰爭

於兩個月前對烏克蘭發起攻勢的俄羅斯正在非洲徵兵，或者說是正在招募僱傭軍？這是來自埃塞俄比亞首都的一種說法，有鼻有眼。但俄羅斯官方說是無中生有。亞的斯亞貝巴當局也予以闢謠。

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據本台RFI法文網2022年04月21日星期四報道，埃塞俄比亞首都的街頭在本周初出現了不尋常的一幕。年輕人在俄羅斯大使館門前排隊。他們是要報名，自願前往烏克蘭，和俄羅斯部隊一起並肩作戰。

RFI Carte / Ethiopie et Erythrée. © RFI Carte

消息空穴來風？ -

本台法廣RFI通訊員諾亞（Noé Hochet-Bodin）發自亞的斯亞貝巴（Addis Abeba）的消息指出，俄羅斯外交部表示，這是一則假的傳聞。莫斯科的發言人表示，俄羅斯不是一家獵頭機構，不在國外招募士兵。克里姆林宮把亞的斯亞貝巴的排隊人群定性為：埃塞俄比亞人民展示對俄羅斯和其在烏克蘭所發起的戰爭的支持。

傳聞有板有眼？ -

但在俄羅斯使館的牆角下，上百名聚集在那裡的男子們講述的卻是另一個故事。其中，埃塞俄比亞軍隊的一名下士，攜帶了他的身份證件，斷言確有徵兵一說：不是加入私營安保公司，就是直接加入俄羅斯軍隊。

當局予以否認？ -

本台RFI法文網注意到，埃塞俄比亞政府否認這一傳聞。但亞的斯亞貝巴當局在1年半前發起的提格拉戰鬥中，曾得到莫斯科的支持。

RFI Image Archive / Un tank détruit au bord d'une route, dans la région du Tigré. (illustration) © RFI/Sébastien Nemeth

除了俄羅斯與埃塞俄比亞之間的關係緊密以外，俄羅斯大使館前的人潮反應了另一種現實：埃塞俄比亞的通貨膨脹和經濟危機，有時會導致其公民做出絕望的決定。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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