美國官員表示美俄交換囚犯對改善兩國關係不會產生任何影響

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一名美國官員周三表示，美國和俄羅斯交換囚犯，這並不對改善兩國關係產生任何影響，美國仍將繼續支持烏克蘭抗擊俄羅斯的入侵。美國和俄羅斯周三進行了囚犯交換，美方用一名因為販毒而在美國服刑的俄羅斯飛行員，換回一名在莫斯科入獄的美國海軍陸戰隊老兵特雷弗‧里德。

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法新社報導說，這起美俄換囚的時機，正值莫斯科和華府因俄羅斯入侵烏克蘭戰爭而緊張不斷升高之際。俄羅斯國營電視台播出的畫面顯示，美國前陸戰隊員里德一身黑色裝束，帶着一隻大行李，由穿着軍服男子護送，登上停在莫斯科伏努科夫機場的一架飛機。俄羅斯外交部發言人紮卡洛娃表示，“經過漫長談判過程，2022年4月27日，之前在俄羅斯遭定罪的美國公民里德獲釋，交換俄羅斯公民雅洛申科，雅洛申科被美國法院判處20年徒刑。”

來自德克薩斯州的前海軍陸戰隊隊員里德於2019年夏天被捕，俄羅斯當局稱，里德經過一夜酗酒後，在被送往警察局時襲擊了一名警官，因此被判處九年徒刑，里德的家人堅持認為他是無辜的，美國政府稱他被不公正地拘留。作為交換，美國同意遣返俄羅斯飛行員康斯坦丁‧雅洛申科。雅羅申科於2010年在利比里亞被捕並被引渡到美國後，因共謀將可卡因走私到美國被判20年監禁，在康州服刑。

換囚的地點在一個歐洲國家，雙方沒有透露是哪個具體國家。美國總統拜登周三發表聲明說，致力爭取讓遭關押在俄羅斯的美國前陸戰隊員獲釋，交換美國境內一名俄羅斯籍囚犯的談判過程，需要做出“艱難決定”。拜登說，“特雷弗父母曾告訴我，他們多麼擔心他的健康，多麼思念他，我很高興與他們分享特雷弗獲得自由的好消息。”

美國國防部長奧斯汀周二在有40多個國家參加的國際防長會議上表示，美國準備竭盡所能使烏克蘭戰勝俄羅斯。奧斯汀周日與國務卿布林肯一起前往基輔，他向烏克蘭總統澤連斯基保證會提供額外軍事支援。奧斯汀說："烏克蘭抱有必勝的信念。" 美國與英國、法國和捷克都已改變了不提供重型武器的原則，採取行動。波蘭總理莫拉維茨奇25日表示，波蘭已提供一批戰車援助烏克蘭。