烏克蘭總檢察長維涅迪克托瓦表示已經鎖定八千多起可能的戰爭罪行

烏克蘭/戰爭罪

烏克蘭總檢察長伊琳娜·維涅迪克托瓦周四（Iryna Venediktova）在接受德國之聲採訪時表示，調查人員已經鎖定8000多起被認為是戰爭罪行的案件，其中包括屠殺百姓、轟炸平民設施、使用酷刑以及性侵犯等。

廣告 繼續瀏覽後續

烏克蘭警方周四表示，俄羅斯入侵以來，大基輔地區已經找到1150具平民屍體，其中五到七成的屍體上可見槍傷彈痕。大基輔地區警察局長涅比托夫在上傳推特的影片中表示，其中在布查鎮（Bucha）發現的屍體數量最多。當地在俄軍撤離後，已尋獲數百具屍體。涅比托夫在影片中站在基輔地區遭砲火摧殘的斷垣殘壁旁表示，“迄今，我們已經發現、檢驗並交給驗屍單位1150具平民屍體”。

烏克蘭總檢察長星期四還宣布，10名俄羅斯士兵因涉嫌在烏克蘭基輔布查犯下戰爭罪而於周四被起訴，他們將被追捕。法新社報道說，隸屬於俄羅斯第35軍的第64摩托化步槍旅的10名士兵因殘忍對待平民和其他違反戰爭法和慣例的行為而被起訴。烏克蘭檢察官指控說，俄羅斯士兵為了獲得有關烏克蘭軍隊下落信息，對平民酷刑拷問對他們造成了傷害。他們被拳打腳踢，腿部、腳趾和身體軀幹被打傷。

聯合國秘書長古特雷斯周四視察了烏克蘭涉嫌戰爭罪的地點，他譴責了針對平民的“邪惡”行為，並敦促追究刑事責任。 古特雷斯對基輔郊區博羅江卡、布查和伊爾平的訪問發生在俄羅斯入侵開始之後的第九周。古特雷斯敦促俄羅斯“同意配合”國際刑事法院正在進行的調查。

古特雷斯在布恰說，“當我們看到這個可怕的現場時，它讓我感到徹底調查和追究責任是多麼重要。”本月早些時候，在布恰，令人不安的平民屍體躺在街上的圖像引發了全世界的憤怒。 他補充說:“我完全支持國際刑事法院，我呼籲俄羅斯聯邦接受與國際刑事法院合作。”

據《華盛頓郵報》報道稱，美國聯邦檢察官也正在準備起訴在烏克蘭犯下戰爭罪行的俄羅斯人。該報表示，國務院官員認為，起訴俄羅斯總統弗拉基米爾·普京可能會促使一些俄羅斯官員重新考慮他們在戰爭中的角色。《華盛頓郵報》表示，美國可能會為外國調查人員提供情報，以記錄俄羅斯在烏克蘭侵犯人權的行為。報道稱，雖然普京不太可能最終在海牙的國際刑事法院受審，但對他及其助手的起訴將標誌着一個努力追究在統治期間犯下暴行的高級官員責任的歷史性時刻。