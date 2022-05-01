非盟:聯合國秘書長訪塞內加爾

非洲聯盟 / 地緣政治

西非國家塞內加爾總統薩勒（Macky Sall）是非洲聯盟（UA）的現任輪值主席。正在對非洲國家展開訪問的聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）目前在首站達喀爾，並預計在赴下一站尼日爾之前，與非洲聯盟輪值主席發表一份聯合聲明。按計畫，聯合國秘書長古特雷斯在返回紐約之前，本次非洲之行的最後一站是尼日利亞。

廣告 繼續瀏覽後續

RFI Image Archive / Sénégal : Antonio Guterres est arrivé samedi soir 30 avril à Dakar pour une tournée africaine. Ici, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. (illustration) © AP - Khalil Senosi / RFI Image Archive

據本台法廣RFI法文網報道，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）於周六晚抵達其本次非洲之行的第一站達喀爾。預計在離開前，今天2022年05月01日星期天要與非洲聯盟輪值主席、塞內加爾總統薩勒（Macky Sall）一起發表一份聯合聲明。

聯合國秘書長“五一”節行程緊湊 -

本台法廣RFI通訊員泰婭（Théa Ollivier）於巴黎時間2022年04月30日周六午夜前發自達喀爾（Dakar）的消息說，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）05月01日周日早上在達喀爾首先是要主持聯合國在達喀爾的西非次區辦公室的一次內部會議。然後將前往位於加姆尼亞久（Diamniadio）、正在建造中的未來聯合國西非總部的工地。這個新城區距離塞內加爾首都大約30公里。聯合國秘書長在那裡還計畫視察巴斯德研究所（Institut Pasteur）生產疫苗的工廠。

RFI Image Archive / Sénégal : le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres est arrivé samedi soir 30 avril à Dakar. Il visitera l’usine de fabrication de vaccins de l’Institut Pasteur, dimanche 01 mai 2022. Ici, les tests remis aux 17 laboratoires africains permettent de dépister une centaine de patients, ici à l'Institut Pasteur de Dakar, le 28 février 2020. (illustration) William de Lesseux/RFI

古特雷斯秘書長（Antonio Guterres）之後將與非洲聯盟的輪值主席、塞內加爾總統薩勒（Macky Sall）進行會晤。

聯合國秘書長赴非洲訪問應對危機 -

本台法廣RFI法文報道指出，聯合國秘書長本次非洲之行，正處發生國際危機的大背景。圍繞碳氫能源供應和小麥、化肥價格上漲的壓力，已經在非洲多國肆虐，帶來發生前所未有糧食危機的擔憂。

薩赫勒局勢與烏克蘭的戰爭的後果 -

本台法廣RFI通訊員指出，非盟輪值主席在三月份曾呼籲世界銀行幫助非洲應對烏克蘭危機的後果。數周前，塞內加爾在聯合國表決譴責俄羅斯入侵烏克蘭決議草案時棄權。

RFI Image / Sénégal : la Dakar Arena de Diamniadio, qui servira notamment lors des Jeux olympiques de la jeunesse 2022. (illustration) RFI / Pierre René-Worms

聯合國秘書長在達喀爾期間的討論議題還有：薩赫勒地區的動蕩、氣候變化對弱勢社區的衝擊,以及Covid-19新冠疫情後復工的進展和挑戰。

聯合國秘書長齋月出訪穆斯林國家 -

聯合國的這名最高負責人預計05月02日星期一,即標誌了穆斯林齋月結束的開齋節（jour de l'Aïd el-Fitr ）當天動身前往尼日爾，還有尼日利亞。聯合國秘書長按計畫將於05月03日星期二返回紐約。

RFI Image / ONU : Antonio Guterres, le secrétaire général était habitué de faire des visites de solidarité à des pays de confession musulmane au moment du ramadan, depuis qu’il était Haut-Commissaire aux réfugiés. Ici, Antonio Guterres, vendred 27 mars, lors de son entretien pour RFI et France 24. (illustration) RFI

本台法廣RFI常駐聯合國記者卡莉（Carrie Nooten）指出，古特雷斯秘書長重新恢復了在疫情大流行期間放棄的一個老傳統。聯合國秘書長自擔任難民高專後至今，通常會在齋月期間訪問穆斯林國家，以示團結。

2022年05月01日周日晚，聯合國秘書長將與非盟輪值主席一同結束齋月。之後，他將於05月02日周一和尼日爾總統一起慶祝開齋節。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

.