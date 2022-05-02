印度總理莫迪訪問歐洲 烏克蘭局勢成為雙方關注的焦點

印度/歐洲

印度總理莫迪本周一開始他的歐洲之行，將分別訪問德國、丹麥和法國等國家。法新社的報道指出，莫迪此行的目的是要加強與歐洲國家的合作，同時就烏克蘭局勢交換意見。自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，印度並沒有明確譴責俄羅斯的入侵。

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據德國《商報》報道，印度總理莫迪周一將訪問柏林，參加德印政府磋商會議。德國政府希望籍此加深雙邊關係。但兩國首腦會談尚未開始便已陷入分歧。印度排除參與制裁俄國的可能。印度在烏克蘭戰爭的立場將給雙邊關係帶來負擔。

據分析，印度的大部分軍備來自莫斯科，最近與中國在喜馬拉雅山脈國境邊界發生武力衝突後，印度認為有一天該國可能需要俄羅斯作為盟友和保護者。印度在聯合國譴責俄羅斯入侵烏克蘭的投票中投了棄權票。印度目前仍繼續從俄羅斯購買石油，儘管西方國家因俄烏戰爭而對俄羅斯實施了制裁。

歐盟委員會主席馮德萊恩日前對印度進行了為期兩天的訪問，這是西方在今年二月月俄羅斯入侵烏克蘭之後，鼓勵印度減少與俄羅斯之間的關係的努力之一。印度和歐盟就新的貿易和技術合作達成一致，並承諾"深化雙邊合作，着重維護基於規則的全球秩序"。

英國首相約翰遜四月下旬訪問印度時，雙方共同發布了題為，“通過國家復原力實現共同安全和繁榮”的聯合聲明。就俄羅斯入侵烏克蘭，聲明指出：“兩國領導人以最強烈的措辭表達了對烏克蘭持續衝突和人道主義局勢的關切。他們明確譴責平民死亡，並重申必須立即停止敵對行動，和平解決衝突，這對全球，特別是對發展中國家產生了嚴重影響。他們強調，當代全球秩序是建立在《聯合國憲章》、國際法和對國家主權和領土完整的尊重之上。他們重申，願意為烏克蘭人民提供人道主義援助。”

莫迪在訪問柏林之後將應丹麥首相弗雷德里克森的邀請前往哥本哈根，與冰島、挪威、瑞典和芬蘭的領導人共同出席第二屆印度-北歐峰會。莫迪此行的最後一站將是在巴黎與法國總統馬克龍會晤。據悉，歐盟將就俄羅斯侵略烏克蘭一事祭出第6輪制裁，提議逐步禁止俄羅斯石油進口。

歐盟外交和安全政策高級代表博雷利說，俄羅斯持續在烏克蘭加強攻勢，新一輪制裁絕對有其必要，“我們必須利用手上的經濟和金融實力來讓俄羅斯為自身所作所為付出代價” 。消息人士透露，歐盟執委會將提議在6到8個月內推出禁令，以便各國有時間實現能源供應多元化。