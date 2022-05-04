俄羅斯抵制聯合國安理會與歐盟政安委員會之間的年度會議

聯合國/俄羅斯/歐盟

聯合國安理會與歐盟政治與安全委員會周三將舉行雙方之間的年度會議，但多位外交官員表示，俄羅斯採取罕見步驟，將抵制安理會今天與歐洲聯盟政治與安全委員會的會議。據匿名俄國外交消息來源的說法，莫斯科當局的決定與烏克蘭局勢有關。

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從俄羅斯入侵烏克蘭以來，莫斯科與聯合國其他成員國的關係即迅速惡化，俄羅斯還被逐出多個聯合國機構，包括人權理事會。俄羅斯是安理會五大常任理事國之一，一位西方外交人員告訴法新社，俄國2月24日侵烏以來，他們不記得俄方曾杯葛過安理會的任何一場會議。此次抵制安理會與歐盟政安委員會的會議是莫斯科與聯合國夥伴關係惡化的另一個跡象。

歐盟政安委員會是歐盟內部處理共同外交與安全政策、共同安全與防務政策的常設機構，總部位於布魯塞爾，成員為來自所有歐盟國家的大使級代表，通常每周開會兩次。委員會由歐洲對外事務部主持。歐盟政安委員會的主要職能是跟蹤國際形勢並幫助制定共同外交與安全政策、共同安全與防務政策內的歐洲政策。委員會向歐盟軍事委員會、危機管理民用方面委員會、歐盟安全研究所提供指導並接受建議，委員會也是歐盟成員國就共同安全與防務政策對話的論壇。

聯合國安理會與歐盟政安委員會之間的年度非正式會議，在COVID-19冠狀病毒疫情影響下自2019年起停擺至今。周三的會議預料將討論歐盟與聯合國在彼此都有執行任務的各國境內的互動之道。

2021年3月22日，歐盟政安委員會遭到中國的制裁，作為對歐盟的報復行為。歐盟外長2021年3月22日在布魯塞爾舉行會議，對中國4名官員和1家建設公司實施制裁，原因是侵犯新疆地區穆斯林維吾爾族人權。中國外交部隨後宣布，對10名歐洲議會和歐盟國家議員，以及4個歐洲機構實施制裁，被制裁的4個機構，分別是歐盟理事會政治與安全委員會、歐洲議會人權分委會、德國墨卡托中國研究中心及丹麥民主聯盟基金會。