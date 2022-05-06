一名俄羅斯議會高級官員稱俄羅斯將永遠留在烏克蘭南部

俄羅斯/烏克蘭

就俄羅斯在5 月 9 日的慶祝活動即將到來之際，俄羅斯聯邦委員會第一副主席安德烈·圖爾恰克周五在烏克蘭南部城市赫爾松表示，俄羅斯將永遠留在烏克蘭南部。

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據報道，俄羅斯軍隊準備讓赫爾松參加 5 月 9 日的慶祝活動。赫爾松地區委員會主席表示，佔領該地區的俄羅斯人正在制定 5 月 9 日的慶祝活動計畫。烏克蘭擔心赫爾松宣布為獨立共和國並加入俄羅斯。在赫爾松，俄羅斯設立了親俄政府機構，俄羅斯盧布現已取代烏克蘭格里夫納作為貨幣。

烏克蘭情報總局發言人斯基佩茨基表示，烏克蘭抵抗運動能夠破壞俄羅斯建立所謂赫爾松人民共和國的計畫。斯基佩茨基補充說，普京需要在5月9日勝利日紀念日之前證明他在戰爭中的成功。他指出，普京將竭盡全力組織公投，以各種方式表達赫爾松人民宣布成立人民共和國並加入俄羅斯的願望。他不排除俄羅斯稍後會在紮波羅熱和敖德薩採取類似措施。

另外，俄羅斯國家杜馬主席維亞切斯拉夫·沃洛金錶示，俄羅斯不打算進行動員。報道稱，沃洛金當天接受《共青團真理報》電台採訪時對俄宣布動員的可能性予以了否認。他還說：“無論在在節目之中還是之外，我都會對你們說這樣的話。”

烏克蘭盧甘斯克州長周五表示，俄羅斯軍隊將加強對盧甘斯克東南部地區的攻擊。州長海岱在電視講話中表示，“我們正準備在最近的三四天內應對更強大的攻擊。他表示，數周以來，俄羅斯不分青紅皂白的轟炸摧毀了大多數公寓樓和房屋，在此之後，波帕斯納被夷為平地。