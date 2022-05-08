導彈試射失敗？日媒:朝鮮罕見連兩次未對外宣布

政治

朝鮮繼5月4日試射彈道的導彈，7日疑再試射潛射彈道導彈（SLBM），這兩次試射罕見都未對外宣布內容，研判相關國家正慎重分析可能背景。

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中央社引述日本放送協會（NHK）報導，朝鮮過去試射武器後，除了在空中爆炸等很明確試射失敗的案例外，通常都會透過國營媒體在試射隔天前報導試射內容。

朝鮮4日試射彈道導彈後，未透過國營媒體對外宣布試射內容。7日疑是由潛艦試射一枚短程彈道導彈。連續兩次，朝鮮國營媒體極為罕見都未報導試射內容，朝鮮中央電視台仍如常播放介紹養殖場作業等節目。

另一方面，朝鮮4年前關閉東北部豐溪里的核試驗場，南側坑道被確認正在進行作業，日美兩國政府分析，朝鮮最快可能在5月完成第7次核試驗的準備工作。

朝鮮最高情報機關也分析，為了讓核武器小型化及輕量化的核試驗，有可能在韓國新任總統尹錫悅10日就職及美韓預計舉行領袖峰會的21日間進行，相關國家正強化警戒。

共同社也報導，尹錫悅政府將在10日宣誓就職，美國總統拜登也將於20日開始訪問韓國與日本，美國、日本與韓國研判朝鮮可能在以上述重要日程為目標試射彈道導彈或進行核試驗，對此持續保持警戒。