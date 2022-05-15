液化氣能否代替俄羅斯天然氣？

俄烏戰爭 / 能源供需

俄羅斯因攻打烏克蘭遭到歐美製裁，引發歐洲國家抵制俄羅斯天然氣，但這仍需一個循序漸進的過程。為了減少對俄羅斯天然氣的依賴，歐洲國家在探討能否以液化天然氣（GNL）取而代之，但目前供需缺口很大。這是本台法廣RFI法語«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）在近日播出的節目話題之一。

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本台RFI法文網2022年05月09日星期一在法語«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者Marie-Pierre Olphand的一篇報道，分析歐洲制裁俄羅斯進攻烏克蘭，並提出設問，是否能以液化天然氣（GNL）取代俄羅斯天然氣？

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. © RFI Image Archive

這一法文專欄報導的原標題為：[Le GNL peut-il remplacer le gaz russe?]。換作中文可譯為：[液化天然氣GNL能否代替俄羅斯天然氣？]。下面是簡介以供分享。

本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報道首先指出，為了減少對俄羅斯天然氣的依賴，有越來越多的國家把目光轉向液化天然氣（GNL）。但液化天然氣（GNL）的供應量目前無法滿足需求。

歐洲因制裁俄羅斯造成液化天然氣供不應求 -

歐洲想要在2022年年底前，額外進口500億立方米的液化天然氣（GNL）。今年01月至04月，歐洲進口比去年增加了56%，主要供應方是美國。已遭俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）停供的保加利亞（Bulgarie）正在談判，向美國和埃及購買液化天然氣（GNL）。德國則租賃了四套浮動儲存和再氣化設施以加大液化天然氣（GNL）的進口能力。歐洲的進口終端整體處於全力運作之中，以致於一些維修計畫都被推後。

液化天然氣供應商無法滿足暴增的歐洲需求 -

歐洲將無法繼續按照今年初時的水平進口液化天然氣。預計投入市場的液化天然氣低於需求。專家指出，甚至到2026年之前都十分有限。有一部分已經被納入了合同。而且，歐洲還與同樣在尋求進口液化天然氣（GNL）的亞洲，形成了競爭。

當前對液化天然氣（GNL）需求的增長超過了預期，供應方無法予以滿足。業內人士認為，這揭示的是一種結構性赤字。國際液化天然氣進口組織(GIIGNL)的最新報告指出，當前情況的後果是價格被拉高，不穩定性增加。該組織的總代表指出，爭購液化天然氣（GNL）還可能造成另一個後果，液化天然氣流向購買力強的國家，損害巴基斯坦或孟加拉國，迫使這類國家以煤炭或石油來彌補所需，進而影響能源轉型的節奏。

RFI Image Archive / L’utilisation du GNL doit permettre de réduire de 20% la trace carbone du navire, et de supprimer l’oxyde de soufre dégagé par les moteurs au fioul des porte-conteneurs traditionnels. (illustration) Stéphane Lagarde / RFI

本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這一報道提到，為了長期取代俄羅斯天然氣，不能只是依靠液化天然氣。專家們認為，遲早會需要個人和工業減少使用。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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