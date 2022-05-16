非洲之角:索馬里前總統再掌權

非洲政治 / 選舉結果

位於非洲之角（Corne de l'Afrique）的索馬里，周日在非盟（UA）軍事力量的保衛下，該國議會經過三輪投票表決，再次選舉哈桑·謝赫·馬哈茂德（Hassan Cheikh Mohamoud）為新一屆總統。馬哈茂德曾在2012年至2017年間擔任過索馬里總統一職。他如今得以重掌政權在一定程度上是由於獲得了在本次選舉中位居第三的邦特蘭（Puntland）地方政府首腦的支持。

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綜合本台法廣RFI多則法文報道，五年前敗選的索馬里前總統哈桑·謝赫·馬哈茂德（Hassan Cheikh Mohamoud）2022年05月15日星期天在議會馬拉松式的投票選舉中，戰勝了尋求連任的法馬約總統（Mohamed Abdullahi Mohamed, dit Farmajo）。

分析人士在選前曾預測勝者不會是新面孔 -

來自摩加迪沙（Mogadiscio）的消息說，據議會工作人員的統計，勝選的前總統馬哈茂德（Mohamoud）在總數329票中，獲得了超過165票的絕大多數。在過去幾個月里，他一直是以法馬約總統（Farmajo）的對立面，活躍於索馬里的政治舞台。鑒於索馬裡面對的危機，多名分析人士在選前曾預測，勝者不會是一個新面孔。

索馬里新總統需面對國內安全與經濟挑戰 -

本台法廣RFI法文報導指出，贏得選舉的馬哈茂德（Hassan Cheikh Mohamoud）在其第一個總統任期里的突出成果是，在安全領域打擊伊斯蘭青年黨（shebab）上取得了某些進展。而這正是索馬里新總統未來所需面對的主要挑戰之一。

RFI Image Archive / Somalie : le président sortant Mohamed Abdullahi Farmajo était candidat à sa réélection dimanche 15 mai 2022, contre plusieurs poids lourds de la politique somalienne. Ici, le président Farmajo lors d'une parade militaire le 12 avril 2022. (illustration) © AP - Farah Abdi Warsameh / RFI Image Archive

就此，智庫希拉爾研究所(Institut Hiraal/Hiraal Institute)的主任、安全問題專家薩米拉·蓋伊德（Samira Gaid）在接受本台法廣RFI東非地區通訊員弗羅朗絲（Florence Morice）採訪時分析指出，索馬里新總統面臨眾多挑戰，首要是讓索馬里國內實現和解。另一大問題是安全。離任的政府簽署了一項有關非洲聯盟新軍事力量ATMIS的協議。在眾多分析人士眼裡，雄心過大。這一文本的一些方面需要重新談判，可行性也應重審。還有就是經濟問題，世界銀行和國際貨幣基金組織等待迅速任命一位新的財長，以就減輕債務的事宜重啟對話，否則會暫停援助。而新總統將難以支付公務員和安全力量，如果沒有立即談判。

索馬里前總統將再掌權得益於邦特蘭支持 -

另據本台法廣RFI通訊員阿爾巴娜（Albane Thirouard）周日夜間發自東非地區的報導，索馬里前總統馬哈茂德（Hassan Cheikh Mohamoud）得以在星期天贏得選舉，重掌政權，一定程度上得益於在本次選舉中位居第三的邦特蘭（Puntland）地方政府首腦薩義德∙阿卜杜拉伊∙德尼（Said Abdullahi Deni）的加盟。

RFI Image Archive / Somalie : Somalie: Hassan Cheikh Mohamoud, élu président au troisième tour. Il avait dirigé le pays de 2012 à 2017. Le président de la région du Puntland, Said Abdullahi Dani, lui a donné son soutien. Ici, Said Abdullahi Deni a été élu président de l'Etat semi-autonome du Puntland, le 8 janvier 2019. (illustration) REUTERS - Abdiqani Hassan / RFI Image Archive

在邦特蘭（Puntland）地方政府首腦支持前總統消息傳出後，一些分析人士就已預言馬哈茂德（Hassan Cheikh Mohamoud）可以勝出。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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