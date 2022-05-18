芬蘭和瑞典周三正式遞交申請後 埃爾多安再次重申不會同意芬蘭和瑞典加入北約

土耳其/北約

芬蘭和瑞典周三正式向北約提交加入申請。對此，土耳其總統埃爾多安再次重申不會同意芬蘭和瑞典加入北約。不過北約秘書長斯托爾滕貝格和美國總統拜登都表示，他們相信與土耳其的分歧可以被克服。

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埃爾多安表示，一方面支持恐怖主義，另一方面希望得到土方的批准，這是不一致的。自芬蘭和瑞典表示要申請加入北約後，土耳其方面明確表示持反對態度，主要原因在於瑞典和芬蘭允許被土耳其認定為恐怖組織的“居倫運動”和庫爾德工人黨等組織在其領土開展反對土耳其的活動，土方還指責瑞典向庫爾德工人黨提供武器裝備。

稍早俄羅斯總統普京在莫斯科舉行的集體安全條約組織峰會上說，如果瑞典和芬蘭最終加入北約，在其領土上的任何軍事基礎設施擴張，都會導致莫斯科做出反應。但他也重申，如果將這兩個北歐國家納入北約，不會對俄羅斯造成任何問題。

有分析稱，土耳其最終會答應兩國加入，但談判過程中會試圖討價還價，以獲得回報，例如從華盛頓獲取新軍備，以升級現有F-16，並引進西方資源來緩解國內經濟困境。提及庫德工人黨，則是埃爾多安獲得國內民族主義者支持的手段。

也有評論稱，擁有北約第二大軍隊的土耳其，在平衡俄羅斯在許多領域內的影響力的過程中負有重大的責任，此外，土耳其還是烏克蘭和西方的戰略合作夥伴。芬蘭和瑞典向土耳其承諾限制對安卡拉構成威脅的組織的活動並非難事，但是從更廣泛的角度來看，將這個問題與土耳其和西方之間關係聯繫在一起，會使土耳其對北約擴張的反對，成為一個不僅僅會阻礙兩國加入北約的問題，而且還可能導致安卡拉與其西方夥伴之間的關係的進一步動蕩。在過去的幾年中，這種關係的惡化促使土耳其與俄羅斯走得更近，並在多個層面上與之建立了廣泛的夥伴關係。