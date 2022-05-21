非洲選舉 / 天主教會

貝寧天主教會支持民主政治

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RFI Image Archive / Bénin: Église réunit toutes les mouvances politiques avant les législatives de 2023. Le clergé béninois, qui avait joué un rôle majeur dans la conférence nationale souveraine de février 1990, ne veut pas que les violences qui avaient émaillé les législatives de 2019 se répètent. Ici, il y a trente ans au Bénin, s'ouvrait la première conférence nationale d'Afrique francophone, en février 1990, première étape de la construction des institutions démocratiques béninoises.(illustration)
RFI Image Archive / Bénin: Église réunit toutes les mouvances politiques avant les législatives de 2023. Le clergé béninois, qui avait joué un rôle majeur dans la conférence nationale souveraine de février 1990, ne veut pas que les violences qui avaient émaillé les législatives de 2019 se répètent. Ici, il y a trente ans au Bénin, s'ouvrait la première conférence nationale d'Afrique francophone, en février 1990, première étape de la construction des institutions démocratiques béninoises.(illustration) RFI/Carine Frenk
作者： 尼古拉
8 分鐘

西非國家貝寧（Bénin）也被譯作貝南，預計將於2023年元月初進行新的立法選舉。就此，該國天主教會周五召開會議，呼籲以透明、包容與平和的方式投票。大會邀請了所有的政治力量，無人缺席。主教親自為開幕致辭，並不多見。

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Image RFI - Bénin
RFI Carte Archive / Bénin. 存檔地圖：貝寧（Bénin）也被譯作貝南。 © RFI Carte

據本台法廣RFI法廣網2022年05月21日星期六報道，貝寧在2023年立法選舉前，該國天主教會凝聚各方政治力量。在距2023年01月08日新一屆立法選舉還有七個月之際，貝寧天主教會本周五在該國行政首都召開會議，邀請所有政治參與方，支持一次透明、包容與平和的選舉。

Image RFI Archive - Bénin
RFI Image Archive / Bénin : à 2019 où aucun parti d’opposition n’avait pu participer au scrutin. Ici, un bureau de vote à Cotonou lors des élections législatives remportées par le parti du président Boni Yayi. (illustration) RFI / G.T.

由於反對派陣營被排除在2019年造成致命的上一次選舉之外。即將結束任期的本屆議會是單調的，沒有任何反對派人士。

貝寧天主教會想要避免國家再度混亂 -

本台法廣RFI通訊員讓-呂克（Jean-Luc Aplogan）發自貝寧行政首都科托努（Cotonou）的消息說，各個派系、反對陣營、公民社會、機構主席，無人抵觸天主教會發出的與會邀請。罕見的是，主教Roger Houngbedji（可譯為羅傑·洪貝吉）在會議開幕時做發言，歡迎各方政治力量與會。主教感謝所有政黨都自發地接受了邀請。他說，人們所曾經歷的、在全國範圍內出現的暴力和爭執，無助於凝聚力。教會想要予以幫助，而不是袖手旁觀民主遊戲。

貝寧天主教會有支持民主政治的傳統 -

貝寧天主教會在1990年02月召開的主權國家會議中，起到過關鍵作用。教會不想看到2019年上一屆立法選舉時的暴力場景重現。在周五會議的討論期間，眾多與會者、反對派人士及公民社會建議一次包容性的立法選舉。相對於2019年沒有任何反對派政黨得以參選。

Image RFI Archive - Bénin - Election
RFI Image Archive / Bénin : aucun parti d’opposition n’avait pu participer au scrutin aux législatives de 2019. Ici, un bureaux de vote dans une école de Porto Novo, dimanche 28 avril 2019. (illustration) RFI/Carine Frenk

貝寧民主派呼籲帕特里斯·塔隆總統（Président Patrice Talon ）採取開放式的投票和透明的選舉程序。

貝寧反對派能否參加立法選舉仍未知 -

貝寧民主黨（parti Les Démocrates）的一名成員在接受本台法廣RFI記者採訪時認為，必須開啟選舉遊戲。

Image RFI Archive - Bénin
RFI Image Archive / Bénin : dans un bureau de vote d'Ouenlinda, au Bénin, lors des élections législatives de 2019. (illustration) RFI/Carine Frenk

貝寧民主黨人下基層時總會遇到一個基本的問題，那就是國家元首是否會允許反對派參選？如果這一原則得到確認，貝寧民主黨希望在各個管理層都參與。

有與會人士提出釋放在押的參政人士 -

另有聲音建議釋放那些被關押的政治參與者。就此，一名引導政治人物和幹部的神甫表示，必須保持各政黨間對話、交流和相互傾聽的活力，但沒有提到具體日程和未來的行動。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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