貝寧天主教會支持民主政治

非洲選舉 / 天主教會

西非國家貝寧（Bénin）也被譯作貝南，預計將於2023年元月初進行新的立法選舉。就此，該國天主教會周五召開會議，呼籲以透明、包容與平和的方式投票。大會邀請了所有的政治力量，無人缺席。主教親自為開幕致辭，並不多見。

廣告 繼續瀏覽後續

RFI Carte Archive / Bénin. 存檔地圖：貝寧（Bénin）也被譯作貝南。 © RFI Carte

據本台法廣RFI法廣網2022年05月21日星期六報道，貝寧在2023年立法選舉前，該國天主教會凝聚各方政治力量。在距2023年01月08日新一屆立法選舉還有七個月之際，貝寧天主教會本周五在該國行政首都召開會議，邀請所有政治參與方，支持一次透明、包容與平和的選舉。

RFI Image Archive / Bénin : à 2019 où aucun parti d’opposition n’avait pu participer au scrutin. Ici, un bureau de vote à Cotonou lors des élections législatives remportées par le parti du président Boni Yayi. (illustration) RFI / G.T.

由於反對派陣營被排除在2019年造成致命的上一次選舉之外。即將結束任期的本屆議會是單調的，沒有任何反對派人士。

貝寧天主教會想要避免國家再度混亂 -

本台法廣RFI通訊員讓-呂克（Jean-Luc Aplogan）發自貝寧行政首都科托努（Cotonou）的消息說，各個派系、反對陣營、公民社會、機構主席，無人抵觸天主教會發出的與會邀請。罕見的是，主教Roger Houngbedji（可譯為羅傑·洪貝吉）在會議開幕時做發言，歡迎各方政治力量與會。主教感謝所有政黨都自發地接受了邀請。他說，人們所曾經歷的、在全國範圍內出現的暴力和爭執，無助於凝聚力。教會想要予以幫助，而不是袖手旁觀民主遊戲。

貝寧天主教會有支持民主政治的傳統 -

貝寧天主教會在1990年02月召開的主權國家會議中，起到過關鍵作用。教會不想看到2019年上一屆立法選舉時的暴力場景重現。在周五會議的討論期間，眾多與會者、反對派人士及公民社會建議一次包容性的立法選舉。相對於2019年沒有任何反對派政黨得以參選。

RFI Image Archive / Bénin : aucun parti d’opposition n’avait pu participer au scrutin aux législatives de 2019. Ici, un bureaux de vote dans une école de Porto Novo, dimanche 28 avril 2019. (illustration) RFI/Carine Frenk

貝寧民主派呼籲帕特里斯·塔隆總統（Président Patrice Talon ）採取開放式的投票和透明的選舉程序。

貝寧反對派能否參加立法選舉仍未知 -

貝寧民主黨（parti Les Démocrates）的一名成員在接受本台法廣RFI記者採訪時認為，必須開啟選舉遊戲。

RFI Image Archive / Bénin : dans un bureau de vote d'Ouenlinda, au Bénin, lors des élections législatives de 2019. (illustration) RFI/Carine Frenk

貝寧民主黨人下基層時總會遇到一個基本的問題，那就是國家元首是否會允許反對派參選？如果這一原則得到確認，貝寧民主黨希望在各個管理層都參與。

有與會人士提出釋放在押的參政人士 -

另有聲音建議釋放那些被關押的政治參與者。就此，一名引導政治人物和幹部的神甫表示，必須保持各政黨間對話、交流和相互傾聽的活力，但沒有提到具體日程和未來的行動。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

.