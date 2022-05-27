俄羅斯與中國否決針對朝鮮的新制裁案 安理會在此問題上首次公開分裂

朝鮮/制裁

俄羅斯和中國在安理會否決了一項針對朝鮮的新制裁提案

俄羅斯和中國周四在聯合國安理會否決了一項針對朝鮮的新制裁提案，路透社指出，這是在自2006年朝鮮因為進行核試驗而遭到國際社會的制裁以來，擁有否決權的五個常任理事國中，首次出現公開分裂。

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這項制裁議案由美國提出，美國駐聯合國大使格林菲爾德表示，朝鮮今年發射了23枚彈道導彈，包括已經五年未發射的六枚洲際彈道導彈，這對國際和平與安全產生嚴重威脅。他強調，世界面臨來自朝鮮明確且實際存在的危險。格林菲爾德還表示，平壤正積極準備進行核子試驗。

由15個成員國組成的安理會的投票結果是13比2，除中國和俄羅斯投了否決票之外，其他13個安理會成員國都投票支持美國起草的決議案，該決議案提議禁止向朝鮮出口煙草和石油。決議案也將駭客團體拉撒路集團(Lazarus)列入黑名單，美國稱該組織與朝鮮有關。

在表決之前，一名美國資深官員就已表示，這項決議案將特別聚焦在限制石油進口，但俄羅斯和中國可能行使否決權。這名官員指出，安理會2017年一致通過的2397號決議載明，一旦朝鮮再次發射洲際彈道導彈，應加以進一步處置。決議案規定，將朝鮮每年可合法進口的民生用石油從400萬桶減少到300萬桶。決議案也同樣規定，將朝鮮精鍊石油進口量從50萬桶減少到37萬5000桶。

俄羅斯駐聯合國大使聲稱，對朝鮮實施新制裁是一條死路，“我們強調進一步加強對平壤的制裁壓力，是無效和不人道的做法”。中國常駐聯合國代表張軍也表示，對朝鮮實施額外製裁無濟於事，只會導致更多負面影響和對抗升級。

聯合國大會將在未來兩周內，根據一項新的規則討論朝鮮問題，這個規則要求每當安理會有常任理事國動用否決權時，這個由193個成員國組成的國際組織就要召開大會。