韓國地方選舉揭曉  執政黨國民力量取得壓倒性勝利

韓國/地方選舉

韓國第8屆地方選舉結果周四早上揭曉，在17個廣域（省級）行政區領導選舉中，最大在野黨共同民主黨雖在最膠着戰區京畿道知事中以極微差距勝出，但仍不敵執政黨國民力量勝選勢頭，後者取得壓倒性勝利。

廣告 繼續瀏覽後續

執政黨國民力量和最大在野黨共同民主黨分別在12個地區和5個地區獲勝，共同民主黨最終在全國17個一級行政區中以5比12落居劣勢。而該黨在2018年的上屆地方選舉中曾以14比3大勝，但經過前總統文在寅政府5年執政後，未能在4年一度的地方選舉中維持優勢，繼今年3月總統大選後再次落敗，全國政局重回保守派國民力量掌中。

韓聯社指出，本屆選舉結果與2018年地選截然不同。國民力量在廣域行政區領導選舉中取得壓倒性勝利，體現出廣大選民對“穩定政權”的需求。分析認為，總統尹錫悅就任後舉行的韓美首腦會談、為補償新冠疫情損失編製的補充預算案起到積極作用。相反，議員性醜聞、黨內訌、金浦機場遷移等利空給民主黨競選蒙上陰影。

國民力量繼第二十屆大選實現政權交替後，此次奪回大部分地方政府權力，多少彌補了國會議席少於共同民主黨的短板，為掌控今後的施政主導權奠定了基礎。民主黨繼大選之後再遭挫折，預計短期內將就競選失敗歸責和革新方向進行考量。與此同時在京畿道險勝的民主黨還將繼續牽制中央政府。

此外，與地選同時進行的7個選區的國會議員補選中，國民力量和民主黨分別在5個選區和2個選區獲勝。第二十屆大選兩大重磅候選人國民力量安哲秀和共同民主黨李在明此次分別在城南盆唐甲和仁川桂陽乙選區輕取對手。由此，國民力量和民主黨國會議席數量也發生變化，各佔114個和169個。

另外，基層領導方面，以計票率99.79%為準，在全國226個行政區中，國民力量和民主黨各在145個和63個地區佔優勢，無黨籍、進步黨各在17個和1個地區佔上風。首爾市25個行政區中，國民力量在包括江南區、瑞草區、松坡區在內17個選區取勝，民主黨在江北區、蘆原區、城北區等8個選區獲勝。