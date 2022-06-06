比利時國王菲利普訪剛果(金)

非洲與歐洲 / 地緣政治

在歐洲與非洲加強經貿關係的大背景下，比利時國王菲利普（Roi Philippe） 接受剛果民主共和國總統費利克斯-安托萬·齊塞克迪（Félix-Antoine Tshisekedi）邀請。他將在王後瑪蒂爾德(Reine Mathilde )和比利時政府首相亞歷山大·德克羅（Alexander De Croo）的隨行下，對這個位於中部非洲的國家展開歷史性訪問。這是現年62歲的菲利普國王在2013年7月登基後首次出訪這個在1960年6月取得獨立的前殖民地。

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據本台法廣RFI法文網2022年06月06日星期一報導，比利時菲利普國王將於06月07日周二開始對剛果民主共和國（RD Congo）開展為期一周的歷史性訪問，至06月13日下星期一。

比利時國王對剛果（金）的一次歷史性訪問 -

在比利時王國政府中負責重振與戰略投資的國務秘書Thomas Dermine接受了本台法廣RFI記者皮埃爾（Pierre FIRTION）的專訪。

RFI Image Archive / EuropAfrique: répondant à l’invitation du président Félix Tshisekedi, après plusieurs reports, notamment imposés par la crise de la Covid-19, le roi des Belges, Philippe, se rendra pour la première fois en République démocratique du Congo du mardi 7 au lundi 13 juin 2022. Ici, Prestation solennelle du nouveau roi Philippe de Belgique, dimanche 21 juillet 2013. (illustration) REUTERS - Vincent Kessler / RFI Image Archive

這位將隨同菲利普國王出訪剛果（金）的比利時國務秘書告訴本台法廣RFI記者，這一旅行被多次推遲，最初計畫是在2020年6月份，在剛果（金）國家獨立60周年之際。這是訪問確實極具象徵性。因為這是菲利普國王首次訪問剛果民主共和國。有一系列的議題，不僅在發展合作領域，還預計討論歸還在殖民時期所獲得的遺產。

比利時國王將走訪剛果（金）北部動蕩地區 -

在剛果民主共和國（RD Congo）首都金沙薩(Kinshasa)，比利時國王菲利普按行程計畫將於06月08日周三在剛果（金）議會發表演講。之後，他將於06月10日周五前往南部大城市盧本巴希（Lubumbashi）。

RFI Carte Archive / RD Congo : accompagné de la reine Mathilde et du Premier ministre, Alexander De Croo, le roi des Belges, Philippe doit prononcer mercredi (le 08/06/2022) un discours devant le Parlement congolais, avant de se rendre à Lubumbashi puis à Bukavu. Ici, Bukavu, capitale du Sud-Kivu. (illustration) RFI Carte Archive

比利時國王菲利普在06月13日下周一結束本次對剛果民主共和國的歷史性訪問之前，還要在06月12日星期天訪問臨近盧旺達的北部南基伍省省府布卡武（Bukavu） 。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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