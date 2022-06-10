中非共和國:公民社會質疑修憲

非洲動態 / 地緣政治

中非共和國（RCA)地處非洲大陸的中心，為南來北往、東西行走的十字路口，極具戰略位置。該國正要準備修憲，以便讓在2021年贏得連任的現總統得以繼續掌權。這種做法引起公民社會的質疑。當地一個新成立的捍衛憲法團體的發言人接受了本台法廣RFI的採訪。

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據本台法廣RFI2022年06月10日星期五的法文報導，中非共和國的一個新的聯盟正在做動員，反對總統連任三屆。這一剛剛誕生的公民社會新聯盟的簡稱為G-16。其全稱是：捍衛2016年03月30日憲法公民社會組織行動團體。這一新聯盟打算動員各方力量反對現總統支持者所發起的修憲計畫，以便使福斯坦·阿爾尚熱·圖瓦德拉總統（Faustin-Archange Touadéra）得以繼續第三屆任期。

中非共和國修憲計畫引發危機 -

預算吃緊、生活昂貴、武裝團夥湧現。公民社會團體G-16認為，班吉當局應該有其它優先工作任務，而不是一項會引發危機的改革。該團體發言人在接受本台RFI記者採訪時解釋說，政府做手修憲問題最終將對民眾所面對的日常生活沒有任何改變。

新聯盟承認現任總統的合法性 -

本台RFI法文報導指出，公民社會團體G-16承認現總統的合法性。正是因此，它建議不要發起尋求三連任的計畫，並認為如此改革為部分接近權力人士不合時宜的想法。這一團體還呼籲國家元首展示出其智慧。不要對政治冒險家們的訛詐做出讓步。

RFI Image Archive / RCA ：le G-16, une nouvelle coalition reconnait la légitimité du président Faustin-Archange Touadera. C'est pour cela qu'il lui demande de ne pas se lancer dans le projet du troisième mandat. Ici, le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra, le 17 septembre 2021 à Bangui. (illustration) © Carol Valade / RFI

在此背景下，公民社會團體G-16的創始人們擔心親當局的組織佔據公共空間。他們表示，不能讓鷹派充公政治話語。為了民主，必須讓所有的聲音出聲。

RFI Image Archive / RCA ：les fondateurs du G-16, une nouvelle coalition appellent: "Pour que la démocratie respire, il faut que toutes les voix soient présentes". (illustration) RFI Image

公民社會新聯盟想要阻擾修憲 -

本台RFI法文報導表示，中非共和國的公民社會團體G-16打算與政治參與方保持距離，但計畫組織更廣泛的集會，以阻擾修憲計畫。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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