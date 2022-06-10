非洲動態 / 地緣政治

中非共和國:公民社會質疑修憲

發表時間：

RFI Carte Archive / RCA ：une nouvelle coalition de la société civile G-16 appelle à ce que le chef de l’État fasse preuve de sagesse, et de ne pas se lancer dans le projet du troisième mandat. Ici, une carte de la République centrafricaine. (illustration)
RFI Carte Archive / RCA ：une nouvelle coalition de la société civile G-16 appelle à ce que le chef de l’État fasse preuve de sagesse, et de ne pas se lancer dans le projet du troisième mandat. Ici, une carte de la République centrafricaine. (illustration) © RFI Carte / L. Mouaoued
作者： 尼古拉
6 分鐘

中非共和國（RCA)地處非洲大陸的中心，為南來北往、東西行走的十字路口，極具戰略位置。該國正要準備修憲，以便讓在2021年贏得連任的現總統得以繼續掌權。這種做法引起公民社會的質疑。當地一個新成立的捍衛憲法團體的發言人接受了本台法廣RFI的採訪。

廣告

據本台法廣RFI2022年06月10日星期五的法文報導，中非共和國的一個新的聯盟正在做動員，反對總統連任三屆。這一剛剛誕生的公民社會新聯盟的簡稱為G-16。其全稱是：捍衛2016年03月30日憲法公民社會組織行動團體。這一新聯盟打算動員各方力量反對現總統支持者所發起的修憲計畫，以便使福斯坦·阿爾尚熱·圖瓦德拉總統（Faustin-Archange Touadéra）得以繼續第三屆任期。

中非共和國修憲計畫引發危機 -

預算吃緊、生活昂貴、武裝團夥湧現。公民社會團體G-16認為，班吉當局應該有其它優先工作任務，而不是一項會引發危機的改革。該團體發言人在接受本台RFI記者採訪時解釋說，政府做手修憲問題最終將對民眾所面對的日常生活沒有任何改變。

新聯盟承認現任總統的合法性 -

本台RFI法文報導指出，公民社會團體G-16承認現總統的合法性。正是因此，它建議不要發起尋求三連任的計畫，並認為如此改革為部分接近權力人士不合時宜的想法。這一團體還呼籲國家元首展示出其智慧。不要對政治冒險家們的訛詐做出讓步。

Image rfi - touadera-rca
RFI Image Archive / RCA ：le G-16, une nouvelle coalition reconnait la légitimité du président Faustin-Archange Touadera. C'est pour cela qu'il lui demande de ne pas se lancer dans le projet du troisième mandat. Ici, le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra, le 17 septembre 2021 à Bangui. (illustration) © Carol Valade / RFI

在此背景下，公民社會團體G-16的創始人們擔心親當局的組織佔據公共空間。他們表示，不能讓鷹派充公政治話語。為了民主，必須讓所有的聲音出聲。

Image RFI Archive - Centrafrique
RFI Image Archive / RCA ：les fondateurs du G-16, une nouvelle coalition appellent: "Pour que la démocratie respire, il faut que toutes les voix soient présentes". (illustration) RFI Image

公民社會新聯盟想要阻擾修憲 -

本台RFI法文報導表示，中非共和國的公民社會團體G-16打算與政治參與方保持距離，但計畫組織更廣泛的集會，以阻擾修憲計畫。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

.

下載法廣應用程序跟蹤國際時事

Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw