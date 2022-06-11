日美韓三國防長舉行面對面會談

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日本防衛大臣岸信夫、美國國防部長奧斯汀、韓國國防部長李鍾燮11日在新加坡舉行了三國防長會談。目前，亞洲安全會議（香格里拉會議）正在新加坡舉行。日美韓防長面對面會談自2019年11月以來，時隔約兩年半首次舉行。

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會後，韓國國防部長李鍾燮向記者們說，三方在韓美日加強安全合作應對朝鮮核與導彈威脅的重要性達成共識，並確認了相互合作的意向。

據悉，三方全面討論了日美韓聯合訓練，並具體討論了導彈預警訓練及探測和跟蹤彈道導彈的訓練。

日美韓導彈預警訓練每季度進行一次，但自2018年南北對話與美朝對話取得進展以來，該訓練的實施情況一直未公布。

會上，三防長討論了加強導彈預警訓練等常規訓練，並就向朝鮮發出警告進行了討論。

日、美、韓三國防長在會談後發表聯合聲明，表示“強烈譴責朝鮮一再發射非法彈道導彈”，還強調了台海和平與穩定的重要性。

而日本防衛大臣岸信夫11日在新加坡舉行的亞洲安全會議上發表演講指出：“可以看到，試圖在不放棄對台灣使用武力的可能性情況下，進行缺少透明性地加強軍事力量的動向。”不指名地批判中國。他還談到了俄羅斯和朝鮮的軍事動向，並批評時候“製造問題的人擁有或開發核武器，無視規則”。他說：“在印太地區有發生入侵烏克蘭之類的事情的危險。”

岸信夫在講演中堅稱，烏克蘭局勢“可以通過被侵略國的強烈抵抗和整個國際社會的合作削減侵略勢頭”。他說：“如果我們能讓侵略國充分認識到這一教訓，我們就可以阻止世界其他地區可能發生的侵略。”