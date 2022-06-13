比利時承認剛果(金)主權立場

國際交往 / 地緣政治

比利時菲利普國王(Roi Philippe)和瑪蒂爾德王後(Reine Mathilde)一行對剛果民主共和國（RD Congo）為期一周的歷史性訪問按計畫在周一結束。他們於上周六飛抵南基伍省（Sud-Kivu ）。在本次訪問的最後階段，關注焦點圍繞剛果（金）東部地區的暴力衝突。

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比利時菲利普國王(Roi Philippe)和瑪蒂爾德王後(Reine Mathilde)一行對剛果民主共和國（RD Congo）為期一周的歷史性訪問預計將於周一結束。他們於上周六飛抵南基伍省（Sud-Kivu ）。在本次訪問的最後階段，關注焦點圍繞剛果（金）東部地區的暴力衝突。

2018年諾貝爾和平獎得主捍衛剛果(金)立場 -

RFI Image Archive / RD Congo : Dr. Denis Mukwege (le prix Nobel de la Paix 2018) a fustigé l’impunité des crimes commis depuis des années dans son Pays. Ici, Dr Mukwege fait visiter à une délégation, l'hôpital de Panzi en RDC en Mars 2022. (illustration) © RFI/Charlotte Cosset

在南基伍省（Sud-Kivu ），2018年諾貝爾和平獎（Prix Nobel 2018）得主之一、婦科醫生德尼·穆克維格(Dr Denis Mukwege )和剛果(金)政府總理薩馬·盧孔德·基延格（Jean-Michel Sama Lukonde），面對比利時代表團指責鄰國盧旺達長期以來支持簡稱“M23”的反叛武裝團體“03月23日運動”。

比利時官方承認剛果(金)捍衛領土完整權力 -

RFI Carte Archive / RD Congo : le Sud-Kivu est une province de la république démocratique du Congo. Elle voisine le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie. Ici, la province Sud-Kivu. ©Latifa Mouaoued/RFI

本台法廣RFI通訊員威廉（William Basimiké）從南基伍省省府布卡武（Bukavu）發回了比利時的一個官方表態。比利時聯邦合作發展部長基蒂爾夫人（Meryame Kitir）在承認金沙薩享有捍衛領土完整權力的同時，呼籲緩和事態。她說，剛果（金）和其鄰國都應做出內部努力，清理安全局勢。避免對部分社區傳遞仇恨信息。在這一地區建立外交，以重建信任，和引導一種緩和似乎緊急。

比利時國王對剛果(金)歷史性訪問即將結束 -

RFI Image Archive / RD Congo : le souverain belge et sa délégation devraient quitter le pays le lundi 13 juin 2022. Ici, le roi Philippe s'adressant aux habitants du village congolais de Katanga, à 90 Km de Lubumbashi, samedi 11 juin 2022. (illustration) © Dénise Maheho / RFI

本台法廣RFI法文網報導說，比利時菲利普國王(Roi Philippe)預計是在今天2022年06月13日星期一結束本次訪問，離開剛果（金）。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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