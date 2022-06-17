非洲之角:應對乾旱需要資金

非洲之角 / 人道救援

東非地區正面臨過去40年來最嚴重的乾旱，超過1800萬民眾處於極端糧食不安全狀況。世界糧食計畫署（PAM/WFP）執行幹事本周在埃塞俄比亞訪問時表示，烏克蘭的戰爭造成全球糧食危機加劇。聯合國難民署（UNHCR）在本周四發布的最新報告證實，全球流離失所者人數繼續增加。

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據本台法廣RFI法文網2022年06月17日星期五報導，位於東非地區的埃塞俄比亞、索馬里和肯尼亞三國，在經歷了四個旱季後，有超過1800萬民眾處於極端糧食不安全狀況，另已有超過700萬頭牲畜遭殃。

埃塞俄比亞現有近2千萬人糧食不安全 -

本台法廣RFI通訊員諾亞（Noé Hochet-Bodin）發自亞的斯亞貝巴（Addis-Abeba）的消息說，在埃塞俄比亞，世界糧食計畫署（PAM/WFP）僅能協助700萬遭遇乾旱民眾中的半數。在此基礎上，還需要加上那些內戰的受害者。這是世界糧食計畫署（PAM/WFP）執行幹事、美國人大衛·比斯利（David Beasley）在該國訪問時所述。他表示，埃塞俄比亞有近2000萬人處於糧食不安全狀況，其中1300萬人在北部。有超過700萬人被乾旱所困。

RFI Image Archive / En Éthiopie, le Programme alimentaire mondial ne peut assister que la moitié des sept millions d’individus touchés par la sécheresse, auquel il faut ajouter les victimes de la guerre civile, comme le précise David Beasley, le directeur du PAM, en visite dans le pays. Ici, le logo de WFP / PAM. (illustration) © WFP / PAM - RFI Image Archive

世界糧食計畫署需要5億美元應對危機 -

世界糧食計畫署由於缺乏手段，如今已採取減少定量的做法。就此，該組織在埃塞俄比亞的負責人克羅德（Claude Jidibar）在接受本台法廣RFI通訊員採訪時遺憾地指出："穀物的定量曾是每人每月15公斤，後來降至12公斤，如今，被迫減到10公斤。”

RFI Image Archive / La Corne de l’Afrique connait sa pire sécheresse depuis quarante ans. Le PAM demande un demi-milliard de dollars pour répondre à cette crise. Ici, Antonio Guterres (g.) et David Beasley, le directeur du PAM, distribuent de la nourriture aux réfugiés, à Imvepi en Ouganda, le 22 juin 2017. (illustration) RFI / Charlotte Cosset

本台法廣RFI法文報導提到，非洲之角可能會在2022年年底遭遇連續第五個季度的乾旱。國際非政府組織樂施會（Oxfam）擔心，在非洲之角，今年夏季可能會有35萬兒童死於饑餓。

流離失所者不斷增加全球高達近9千萬 -

聯合國難民署（UNHCR）在周四（2022年06月16日）公布的最新報告證實了這種趨勢。全球如今有近9千萬人流離失所。這一報告解釋說，被迫逃離家園的人數如今達到了前所未有的水平。2021年，由於暴力、打擊、侵犯人權以及氣候危機等等原因，有8930萬人離鄉背井。

RFI Image Archive / Le rapport de l'Agence des Nations unies pour les réfugiés, le HCR, publié jeudi 16.06.2022 explique que le nombre de personnes contraintes de fuir leur foyer se situe aujourd'hui au niveau le plus élevé jamais atteint : 89,3 millions de personnes ont été déracinées en 2021. Ici, logo de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. (illustration) © unhcr / RFI Image Archive

聯合國難民署發言人席琳（Céline Schmitt）指出，氣候變化加劇了最脆弱群體的困難。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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