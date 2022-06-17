非洲之角:應對乾旱需要資金

東非地區正面臨過去40年來最嚴重的乾旱，超過1800萬民眾處於極端糧食不安全狀況。世界糧食計畫署（PAM/WFP）執行幹事本周在埃塞俄比亞訪問時表示，烏克蘭的戰爭造成全球糧食危機加劇。聯合國難民署（UNHCR）在本周四發布的最新報告證實，全球流離失所者人數繼續增加。
據本台法廣RFI法文網2022年06月17日星期五報導，位於東非地區的埃塞俄比亞、索馬里和肯尼亞三國，在經歷了四個旱季後，有超過1800萬民眾處於極端糧食不安全狀況，另已有超過700萬頭牲畜遭殃。
埃塞俄比亞現有近2千萬人糧食不安全 -
本台法廣RFI通訊員諾亞（Noé Hochet-Bodin）發自亞的斯亞貝巴（Addis-Abeba）的消息說，在埃塞俄比亞，世界糧食計畫署（PAM/WFP）僅能協助700萬遭遇乾旱民眾中的半數。在此基礎上，還需要加上那些內戰的受害者。這是世界糧食計畫署（PAM/WFP）執行幹事、美國人大衛·比斯利（David Beasley）在該國訪問時所述。他表示，埃塞俄比亞有近2000萬人處於糧食不安全狀況，其中1300萬人在北部。有超過700萬人被乾旱所困。
世界糧食計畫署需要5億美元應對危機 -
世界糧食計畫署由於缺乏手段，如今已採取減少定量的做法。就此，該組織在埃塞俄比亞的負責人克羅德（Claude Jidibar）在接受本台法廣RFI通訊員採訪時遺憾地指出："穀物的定量曾是每人每月15公斤，後來降至12公斤，如今，被迫減到10公斤。”
本台法廣RFI法文報導提到，非洲之角可能會在2022年年底遭遇連續第五個季度的乾旱。國際非政府組織樂施會（Oxfam）擔心，在非洲之角，今年夏季可能會有35萬兒童死於饑餓。
流離失所者不斷增加全球高達近9千萬 -
聯合國難民署（UNHCR）在周四（2022年06月16日）公布的最新報告證實了這種趨勢。全球如今有近9千萬人流離失所。這一報告解釋說，被迫逃離家園的人數如今達到了前所未有的水平。2021年，由於暴力、打擊、侵犯人權以及氣候危機等等原因，有8930萬人離鄉背井。
聯合國難民署發言人席琳（Céline Schmitt）指出，氣候變化加劇了最脆弱群體的困難。
.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.
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