岸田文雄出訪歐洲：望展現G7團結，將日本與北約合作推向新階段

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七國集團（G7）和北約組織將從6月26日起分別在德國和西班牙舉行峰會。日本首相岸田文雄6月25日在出訪歐洲前接受媒體採訪時表示，希望以此為契機，展示七國集團的團結，並將日本與北約的合作“推向一個新階段”。應邀出席北約馬德里峰會的岸田文雄將成為首位出席該會議的日本領導人。

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七國集團峰會將於6月26日至28日在今年輪值主席國德國南部巴伐利亞州小鎮加米施-帕滕基興舉行。隨後，北約峰會將於6月28日至30日在西班牙首都馬德里舉行，峰會主要議題包括商議繼續向烏克蘭提供支持、審議芬蘭和瑞典入約問題，以及通過指導聯盟未來十年發展的新版“戰略構想”（Strategic Concept）報告等。

即將參加兩大峰會的岸田文雄周六向媒體表示：“第一，在本次七國集團峰會上，由於世界站在歷史的十字路口，我們將坦誠地討論諸如應對俄羅斯對烏克蘭的侵略，包括價格措施在內的全球經濟，印度-太平洋等地區事務，以及氣候變化等問題，並且我希望以此為契機，展示七國集團的團結。”

岸田文雄補充說：“我還將首次以日本首相的身份出席北約峰會。我想藉此機會將我們與北約的合作推向一個新階段。而為了配合這個場合，我們也在安排很多很多的雙邊會議，包括與英國首相約翰遜（Boris Johnson）和非洲聯盟主席國塞內加爾總統薩勒（Macky Sall）的會議，我們現在正在安排這些會議。”

就記者問及日韓首腦是否會在北約峰會期間舉行雙邊會談的提問，岸田回答說：“目前，日本和韓國之間沒有安排雙邊會談。日本希望根據日本迄今為止的一貫立場，考慮如何處理會談的問題。無論如何，目前還沒有計畫。”

據《朝日新聞》24日報導，日本政府正在最終協商爭取29日舉行日美韓首腦會談，三方將討論應對愈演愈烈的朝鮮核導威脅。韓國總統辦公室相關人士也稱，韓美日很有可能在29日舉行三邊首腦會談。據了解上一次美日韓峰會於2017年9月舉行，出席的三國時任領導人是特朗普、安倍晉三和文在寅。