耐克Nike宣布全面退出俄羅斯市場

Nike宣布退出俄市場

為了抵制俄羅斯入侵烏克蘭，大型跨國企業紛紛出走俄羅斯。繼麥當勞、星巴克、宜家，以及可口可樂等企業之後，美國運動品牌龍頭耐克也在23日宣布，全面退出俄羅斯市場。

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耐克在一份電子郵件聲明中表示，在暫停俄羅斯業務大約三個月後，將全面退出俄羅斯。先前，耐克的競爭對手阿迪達斯3月就已經表示，將關閉俄羅斯門市並暫停線上銷售，阿迪達斯23日表示，目前沒有計畫要恢復在俄羅斯的業務。

耐克不是唯一一家關閉商店的運動品牌，但並非所有品牌都永久關閉。 德國運動器材製造商阿迪達斯於 3 月 8 日宣布暫時凍結其在俄羅斯的活動，此前其競爭對手彪馬已做出類似決定。