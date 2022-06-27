南非:祖馬缺席其新聞發布會

非洲政治 / 南非司法

南非前總統祖馬邀請國際媒體人士在剛剛的周末出席其新聞發布會，但當天出現了異常情況，祖馬本人卻沒有到場。其律師解釋說，缺席的原因涉及假釋條款。如此作法是為了以防萬一。

廣告 繼續瀏覽後續

據本台法廣RFI法文網2022年06月26日星期天報道，在南非，遭受貪污調查委員會的報告指控的前總統祖馬（Jacob Zuma）曾決定讓輿論了解他的觀點。媒體應邀在06月25日周六前往聆聽一次他的發言。然而，實際情況並非完全如同預期。

南非前總統批評貪污調查的合法性 -

本台法廣RFI通訊員克萊爾（Claire Bargelès）發自約翰內斯堡（Johannesburg）的消息說，這場新聞發布會最終舉行了，但祖馬本人缺席。其律師解釋說，原因涉及假釋條款。祖馬此前由於拒絕面對調查委員會，被判15個月的刑期，不過，因病享有假釋。這個委員會經過歷時四年多時間的工作，收集了近300份證詞。不過，祖馬基金會及其發言人繼續批評這個委員會合法性。

Cyril Ramaphosa, président sud-africain, reçoit des mains du juge Raymond Zondo le rapport de la commission d'enquête sur la corruption, le 22 juin 2022. REUTERS - SIPHIWE SIBEKO

以法官Zondo牽頭的這一委員會於2022年06月22日星期三提交了他們調查的最後部分，並明確指責這名前總統濫用其地位，使得一個巨大的貪污體系得以到位。

南非前總統兩個月後應將再度出庭 -

南非前總統祖馬去年被捕曾引發一波致命的騷亂，造成至少350人死亡。祖馬發言人不排除再度出現類似情形的可能性。南非現總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）需要在四個月內，對委員會的建議公布其意圖。南非前總統祖馬應該在8月中旬再度面對法庭。

RFI Image Archive : Afrique du Sud: Jacob Zuma convoque une conférence de presse, mais ne s'y présente pas. Ici, l'ancien président sud-africain lors d'une conférence de presse le 7 juillet 2021 chez lui à Nkandla. (illustration) AP - Shiraaz Mohamed / RFI Image Archive

. （翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

.