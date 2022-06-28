美國得克薩斯一輛卡車中發現至少46人死亡

美國/移民

在美國得克薩斯州的聖安東尼奧郊區的一輛大卡車中於周一發現至少46名移民死亡

在美國得克薩斯州的聖安東尼奧郊區的一輛大卡車中於6月27日發現至少46名移民死亡，另外有16人已經被送往醫院，其中有4名兒童。大卡車是從墨西哥向美國走私移民的主要運送工具。

廣告 繼續瀏覽後續

在美國得克薩斯州的聖安東尼奧郊區的一輛大卡車中於周一發現至少46名移民死亡，當地消防官員表示另外有16人因中暑已經被送往醫院，其中有4名兒童。

聖安東尼奧位於得克薩斯州，距離美墨邊境約240公里，是人口走私販經常用大卡車運輸非法移民主要過境路線。

用卡車偷運移民極端危險，主要因為沒有空調，特別是聖安東尼奧市的夏季氣候炎熱，周一氣溫達到39.4攝氏度，在卡車裡的移民很快缺少飲用水。

得克薩斯州州長共和黨人格雷格·雅培藉此讓拜登政府承擔責任，他發推說這是開放美墨邊境政策導致的致命結果。

移民在美國一直是一個有爭議的政治議題，自從拜登當選美國總統後，雖然任命副總統賀錦麗負責移民問題，但是從墨西哥進入美國的非法移民數量猛增。

許多人冒着死亡的危險，沿着極其不安全的路線試圖進入美國。

去年有創紀錄數量的移民從墨西哥進入美國時被拘押。

2017年同樣在聖安東尼奧地區的一個停車場的卡車裡發現10名被悶死的移民。