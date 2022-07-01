法澳首腦會晤承諾兩國關係“新起點”：建立一個自由、開放的印太地區

法國/澳大利亞/印太

澳大利亞總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）7月1日到訪巴黎，與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）舉行了會談 。雙方在會後承諾讓“信任、尊重和誠實”回歸到澳大利亞和法國的關係中，並從莫里森政府去年取消與法國海軍集團價值900億澳元的潛艇合同所造成的損害中走出來。

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這是繼馬克龍與阿爾巴尼斯5月26日的電話交流之後，他們第一次面對面的雙邊會談。據法國總統府介紹，雙方周五會談的重點討論了恢復法澳兩國之間信任所需的措施，目的是在共同關心的議題上加強合作，如印太地區的穩定和繁榮、氣候緊急情況、俄羅斯對烏克蘭的侵略及其對世界其他地區糧食和能源安全的影響。

馬克龍在歡迎阿爾巴尼斯來訪的致辭中表示：“親愛的安東尼，總理，我非常高興歡迎你今天來到巴黎。而這次訪問，在幾周前我們的電話交談之後，就在你當選（總理）之後，以及我們在馬德里的北約峰會場外度過的片刻之後，標誌着我們兩國重建信任關係的願望，一種基於相互尊重的關係。正如我們所知，在一個困難的階段之後，但也是一種基於戰略和歷史的夥伴關係。我想提醒大家，（法澳兩國之間）的確是歷史性的關係，因為在法國沒有人忘記一個多世紀前數萬名年輕的澳大利亞人來到索姆河的戰壕與我們一起戰鬥。我們永遠不會忘記在那場戰鬥和那種犧牲中所產生的兄弟情誼，永遠不會。”

馬克龍說：“這個故事現在還在延續，由於俄羅斯對烏克蘭的侵略，戰爭重新回到了歐洲大陸。我想深深感謝澳大利亞政府和人民的聲援，他們再次站在我們一邊，向基輔提供財政、經濟、人道主義和軍事支持。我們還將共同採取行動，解決這場戰爭在能源和食品部門的後果，在這方面，你們對‘世界糧食安全團結’（Farm）倡議的支持將是至關重要的。”

馬克龍表示：“在我們今天下午將與我們的政府討論的主要問題中，有一個我認為是結構性的關係，這顯然是印太戰略和該地區面臨的所有挑戰。應對氣候變化和保護生物多樣性構成了這一議程，這也是昨天舉行的聯合國海洋峰會的核心，在這次會議上，我們能夠再次重申我們的優先事項，我想感謝你們派貴國部長參加這次峰會，我能夠在里斯本見到他。”

馬克龍提及：“這個印太議程也是一個地緣戰略和防禦議程，一個科技議程，我們將在稍後更詳細地討論。當然，我們也將就能源轉型進行交流，以便在可再生能源、海上運輸、氫能和關鍵金屬供應等領域的新項目上共同取得進展，我們知道這些項目在我提到的新技術中發揮着作用。這種關係的更新也必須將我們推向新的視野：空間、兩極，特別是南極洲、海底和數字技術。”

阿爾巴尼斯在會前的講話中指出：“我來到這裡代表了我們兩國關係的一個新起點。”他強調：“澳大利亞與法國的關係很重要。信任、尊重和誠實很重要。這就是我將如何處理我的關係。”就烏克蘭問題，阿爾巴尼斯還表示：“我國政府強烈譴責俄羅斯對烏克蘭的非法和完全無理的入侵。”他說：“我讚揚馬克龍總統在支持烏克蘭主權和烏克蘭人民的鬥爭方面的領導力。”

針對在澳洲前總理莫里森執政期間引發法澳關係惡化的潛艇交易事件，馬克龍指出：“我們將談論未來，而不是過去。”馬克龍說：“（阿爾巴尼斯）他對所發生的事情沒有責任。”阿爾巴尼斯亦指：“我想做的是，確保我們能夠向前看。這應該是一種我們可以像長期以來一樣相互依賴的關係，在這種關係中，我們可以相互信任並從建立這種關係中相互受益。”

法澳兩國領導人在會後還發表了聯合聲明。聲明強調：“法蘭西共和國總統和澳大利亞總理今天在巴黎會晤，重申他們決心在相互信任和尊重的基礎上建立更緊密和更強大的雙邊關係。法國和澳大利亞因兩次世界大戰期間形成的長期聯繫而結合在一起。數以千計的法國和澳大利亞士兵並肩作戰，捍衛我們共同的自由、民主、法治和尊重人權的價值觀。這些價值觀仍然是我們社會的基礎，指導我們的國際交往。”

聲明提及：“法國和澳大利亞是太平洋和印度洋上的國家。作為鄰國，我們在該地區有着悠久的合作歷史，包括與新喀里多尼亞、法屬波利尼西亞、瓦利斯和富圖納以及留尼汪島等法國領土的合作。我們有一個共同的願景：通過與區域夥伴的對話和聯合倡議，建立一個自由、開放、包容和有復原力的印太地區。澳大利亞熱烈歡迎法國在印太地區的合作以及法國在該地區繼續合作的戰略，也歡迎歐盟在印太地區的合作戰略及其對該地區的長期投資承諾。”

聲明指出：“為了推進雙邊關係，我們同意建立一個基於三大支柱的新合作議程：國防和安全；復原力和氣候行動；以及教育和文化。”就國防和安全問題，聲明表示：“法國和澳大利亞將建立一種新的防務關係。我們將加強我們在共同安全利益方面的合作和交流，包括通過行動接觸和情報交流。我們決心積極參加區域論壇，並加強與太平洋國家的安全合作，特別是與區域機構一起進行海上監視，以及在印度洋，包括與印度合作。我們將相互支持對方的部署，並開展更多的聯合海上活動，以支持基於規則的國際秩序。我們還將考慮在長期的相互後勤支持安排的基礎上，深化和促進對我們的國防設施的更多互惠使用的倡議。”

聲明稱：“法國和澳大利亞將探索加強我們國防工業之間合作的舉措，以支持我們各自的國防部隊並為其提供能力。我們將探索在戰略空間問題上的合作機會，如空間態勢感知，以促進一個安全、穩定和可靠的空間，並確保進入空間和行動的自由。法國和澳大利亞將加強在反恐怖主義和暴力極端主義領域的合作。在這方面，法國歡迎澳大利亞加強與法國和科特迪瓦領導的科特迪瓦國際反恐怖主義學院的合作。我們還將探索新的合作領域，在網絡、關鍵技術和關鍵基礎設施領域建立復原力。”