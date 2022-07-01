非洲維和 / 國際政治

馬里:中俄棄權促Minusma延長

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RFI Image / Mali : le Conseil de sécurité de l’ONU a renouvelé, le mandat de la Minusma pour un an jusqu'au 30 juin 2023. En soutien, la Russie et la Chine s’étaient abstenues de voter. Ici, l'une des dernières photos prises par Claude Verlon à Kidal montrant un check point à l’entrée de Kidal, contrôlé par les casques bleus de la Minusma. (illustration)
RFI Image / Mali : le Conseil de sécurité de l’ONU a renouvelé, le mandat de la Minusma pour un an jusqu'au 30 juin 2023. En soutien, la Russie et la Chine s’étaient abstenues de voter. Ici, l'une des dernières photos prises par Claude Verlon à Kidal montrant un check point à l’entrée de Kidal, contrôlé par les casques bleus de la Minusma. (illustration) © RFI Image / Claude Verlon
作者： 尼古拉
5 分鐘

在中國和俄羅斯棄權的背景下，安理會通過決議，把聯合國馬里多層面綜合穩定團（Minusma）任務延長一年，至2023年06月30日。

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聯合國安理會本周就延長聯合國馬里多層面綜合穩定團（Minusma）任務一年組織了投票，中國與俄羅斯在表決時棄權，引發國際輿論關注。薩赫勒安全與戰略研究中心(CE3S)負責人在接受法廣RFI採訪時分析認為，這一維和任務的定義未來將有可能被調整，部分積極相關者未來有可能會退出。

中俄安理會投票決議棄權 -

在紐約，聯合國安理會現已通過決議，把在非洲馬里的維和行動聯合國馬里多層面綜合穩定團（Minusma）的任務期限延長至2023年06月30日。

Image RFI Archive - Mali
RFI Carte Archive / Mali : le Conseil de sécurité de l’ONU a renouvelé le mandat de la Minusma pour un an jusqu'au 30 juin 2023. Ici, une carte du Mali. (illustration) RFI Carte Archive

本台法廣RFI通訊員卡莉（Carrie Nooten）發自紐約（New York）的消息注意到，作為支持，中國和俄羅斯在這一投票表決時棄權。安理會其它13個成員國則投了贊成票。

聯合國馬里維和面臨調整 -

薩赫勒安全與戰略研究中心(CE3S)主任、目前在巴馬科大學執教的社會學家在接受本台法廣RFI記者大衛（David Baché）採訪分析指出，聯合國馬里的維和任務將可能被重新予以定義。

Image RFI Archive - Minusma
RFI Image Archive / Mali : l’ONU renouvelle le mandat de la Minusma pour un an. Ici, des véhicules de la Minusma sécurisent l'aéroport de Kidal. (illustration) RFI Image / David Baché

這名學者認為，未來數月里的擔憂，還得看聯合國馬里穩定團（Minusma）如何去服從巴馬科的指示。這一維和任務未來有可能會被重新定義，那將是不會令人感到驚訝的。部分積極相關者未來有可能會退出，尤其是目前加入這一維和行動的歐洲部隊。

聯合國馬里維和規模不變 -

周四（2022年06月30日）來自紐約的消息還顯示，聯合國安理會還做出決定，維持聯合國馬里穩定團（Minusma）的當前規模，保持13 289名軍人和1 920名警察的設置。

. （翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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