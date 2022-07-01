馬里:中俄棄權促Minusma延長

非洲維和 / 國際政治

在中國和俄羅斯棄權的背景下，安理會通過決議，把聯合國馬里多層面綜合穩定團（Minusma）任務延長一年，至2023年06月30日。

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聯合國安理會本周就延長聯合國馬里多層面綜合穩定團（Minusma）任務一年組織了投票，中國與俄羅斯在表決時棄權，引發國際輿論關注。薩赫勒安全與戰略研究中心(CE3S)負責人在接受法廣RFI採訪時分析認為，這一維和任務的定義未來將有可能被調整，部分積極相關者未來有可能會退出。

中俄安理會投票決議棄權 -

在紐約，聯合國安理會現已通過決議，把在非洲馬里的維和行動聯合國馬里多層面綜合穩定團（Minusma）的任務期限延長至2023年06月30日。

RFI Carte Archive / Mali : le Conseil de sécurité de l’ONU a renouvelé le mandat de la Minusma pour un an jusqu'au 30 juin 2023. Ici, une carte du Mali. (illustration) RFI Carte Archive

本台法廣RFI通訊員卡莉（Carrie Nooten）發自紐約（New York）的消息注意到，作為支持，中國和俄羅斯在這一投票表決時棄權。安理會其它13個成員國則投了贊成票。

聯合國馬里維和面臨調整 -

薩赫勒安全與戰略研究中心(CE3S)主任、目前在巴馬科大學執教的社會學家在接受本台法廣RFI記者大衛（David Baché）採訪分析指出，聯合國馬里的維和任務將可能被重新予以定義。

RFI Image Archive / Mali : l’ONU renouvelle le mandat de la Minusma pour un an. Ici, des véhicules de la Minusma sécurisent l'aéroport de Kidal. (illustration) RFI Image / David Baché

這名學者認為，未來數月里的擔憂，還得看聯合國馬里穩定團（Minusma）如何去服從巴馬科的指示。這一維和任務未來有可能會被重新定義，那將是不會令人感到驚訝的。部分積極相關者未來有可能會退出，尤其是目前加入這一維和行動的歐洲部隊。

聯合國馬里維和規模不變 -

周四（2022年06月30日）來自紐約的消息還顯示，聯合國安理會還做出決定，維持聯合國馬里穩定團（Minusma）的當前規模，保持13 289名軍人和1 920名警察的設置。

. （翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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