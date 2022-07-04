西共體第61屆首腦會議變化大

非洲外交 / 地緣政治

西非國家經濟共同體（CEDEAO/ECOWAS）第61屆首腦會議已於周日結束。幾內亞比紹總統恩巴洛（Umaro Sissoko Emballo）成為這一區域性國際組織的新領袖。岡比亞前外長圖雷（Omar TOURAY）則被指定為這一組織常設執行機構-西共體委員會的新主席。他隨即接受了本台法廣RFI特派記者的專訪。

廣告 繼續瀏覽後續

簡稱[西共體]的西非國家經濟共同體（CEDEAO/ECOWAS）第61屆首腦會議已於2022年07月03日星期天在西非國家加納閉幕。

第61屆首腦會議解除針對馬里經濟制裁 -

綜合本台法廣RFI特派記者大衛（David Baché）和讓-呂克（Jean-Luc APLOGAN）2022年07月04日星期一發自加納首都阿克拉（Accra）的多則消息。西非國家經濟共同體（CEDEAO）本次首腦會議的許多重大決定，是在閉門討論中做出的。

RFI Image Archive / CEDEAO : Le 61e sommet ordinaire des chefs d’État de la Cédéao s’est tenu, dimanche 3 juillet 2022, à Accra. Les décisions annoncées sur le Mali, le Burkina Faso et la Guinée ont été prises à huis clos dans une salle de conférences ultra-gardée. (illustration) © RFI / Oumarou YERO

予會國家首腦們認為，巴馬科在過去幾周里的作為，賦予了部分解除針對其制裁的合理性。尤其是馬里通過了新的選舉法，並宣布將在2024年3月恢復憲法秩序。還有布基納法索和幾內亞都得以暫時躲過遭受制裁。

西共體組織新領袖出自一葡萄牙語國家 -

幾內亞比紹總統恩巴洛（Umaro Sissoko Emballo）現已成為西非國家經濟共同體的新領袖。本台法廣RFI特派記者大衛（David Baché）注意到，本次首腦會議的文件特別指出，西非國家經濟共同體的新主席出自一個葡萄牙語國家（lusophone）。

RFI Image Archive / Cédéao : le président Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a fait deux mandats, Ici, le président ghanéen, Nana Akufo-Addo, le 21 mai 2021, à Paris. (illustration) © RFI/France24

幕後消息說，部分領導人對此一度猶豫不決，原因是幾內亞比紹當前的政局不太穩定。但律師出身的加納總統阿庫福-阿多（Nana Addo Dankwa Akufo-Addo）已經做了兩任，他不想繼續留任。其周圍親信們認為，西非國家經濟共同體（CEDEAO）領袖的重任，影響到加納總統對其國內政治的管理。

西共體委員會新主席接受法廣RFI專訪 -

西非濱海國家岡比亞（Gambie/Gambia）也被譯作甘比亞。現年56歲的該國前外長圖雷（Omar TOURAY）已被指定為，西非國家經濟共同體（CEDEAO）常設執行機構-西共體委員會主席。他隨即接受了本台法廣RFI特派記者讓-呂克（Jean-Luc APLOGAN）的專訪。

RFI Image Archive / 61e sommet de la Cédéao: les coulisses du huis clos des chefs d’État. Ici, le président ghanéen Nana Akufo Addo (gauche), Jean-Claude Kassi-Brou, président de la Commission de la Cédéao et le président ivoirien Alassane Ouattara lors du 61e sommet de la Cédéao à Accra, le 3 juillet 2022. (illustration) © REUTERS/Francis Kokoroko / RFI Image Archive

西共體委員會新主席表示，他已做好了準備，他也意識到了所將面對的挑戰。在其周圍人士的支持下，他肯定自己能夠面對安全、經濟、貿易和體制，以及治理上的挑戰。他將繼續前任所已啟動的，在各國首腦們和部長們的支持下。

西共體常設執行機構改革委員人數減半 -

另外，西非國家經濟共同體（CEDEAO）在本次首腦會議後，實現體制改革，把委員人數從原先的15人，減少到7人。這一改革的目的是要減少西共體委員會的運作經費。有西非外交高層人士分析指出，這一改革旨在減少對次區外資金的依賴。

. （翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

.